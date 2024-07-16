Московская сеть выкупила аптеки Дмитрия Руцкого в Курской области

Столичная аптечная сеть «Нео-Фарм» выкупила 98 точек аптечной сети Дмитрия Руцкого в Курской области, работавших под брендами «Социалочка.рф» и «Аптечные традиции». Об этом сообщило отраслевое издание Vademecum со ссылкой на господина Руцкого и собственные источники. Сумма сделки не раскрывается.

Господин Руцкой рассказал изданию, что у него «не осталось интересов в фармрознице», но он еще не решил, что делать с объектами торговой недвижимости.

Это третья сделка по продаже точек «Аптечных традиций». В 2021 году «Нео-Фарм» приобрела 72 аптеки сети господина Руцкого в Москве, Московской области и Обнинске Калужской области. В 2022 году ГК «Фармаимпекс» Владимира и Алексея Зверевых приобрела у господина Руцкого еще 64 аптеки в городах Центральной России. Средства от этой сделки господин Руцкой планировал направить на развитие проекта «Социалочка.рф» в Ульяновской области. Там бизнесмен рассматривал открытие около сотни аптек под этим брендом, однако впоследствии отказался от этой идеи.

Основным юрлицом «Нео-фарм» является одноименное ООО, зарегистрированное в Москве. По данным Rusprofile, компания была учреждена в октябре 2003 года для розничной торговли лекарственными средствами в аптеках. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Контрольный пакет акций (99,99%) принадлежит комбинированному закрытому паевому инвестиционному фонду «Здравинвест» (управляется столичным ООО «Современные фонды недвижимости», конечный бенефициар не раскрывается), 0,01% — Лидии Нифантьевой, которая управляет дочерней аптечной сетью «Нео-фарма» — «Столички». Выручка «Нео-фарма» по итогам 2023 года составила 47 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб. Годом ранее показатели равнялись 41 млрд и 1 млрд руб. соответственно. Генеральный директор — Олег Иванушкин. Основным юрлицом ГК «Аптечные традиции» считается ООО «УК "Аптечные традиции», однако в Москве зарегистрированы два общества с таким названием, обоими владеет и руководит Дмитрий Руцкой. Первое учреждено в декабре 2011 года для розничной торговли лекарственными средствами в аптеках, второе — в марте 2010-го для консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Первая компания отработала последние три года с нулевыми финпоказателями. Вторая закончила 2023 год с выручкой в 91 млн руб. и чистой прибылью 212 тыс. руб., годом ранее они равнялись 79 и 13 млн руб. соответственно.

Алина Морозова

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