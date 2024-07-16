В УФНС по Курганской области сменился руководитель
Исполняющим обязанности руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Курганской области назначен Александр Терентьев. Ранее он занимал должность заместителя главы ведомства. Информация опубликована на официальном сайте ФНС.
47-летний Александр Терентьев исполняет обязанности руководителя регионального управления с 15 июля. В налоговых органах работает с 2000 года, с октября 2019 года — в качестве заместителя руководителя УФНС по Курганской области.
Предыдущий глава управления Марат Сагитуллин назначен главой УФНС России по Свердловской области.