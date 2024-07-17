Специалисты высокой выксунизации

В Нижегородской области прошел ежегодный «Выкса-фестиваль», вписавший название провинциального города на карту актуального искусства. В этом году «главный редактор» фестиваля журналист Юрий Сапрыкин сформулировал его тему в виде вопроса — «Вы откуда и куда?». Ответы на него искали рэперы Хаски и Слава КПСС, режиссеры Борис Павлович и Юрий Квятковский, музыкант Петр Айду и оркестр Персимфанс, современные художники и жители Выксы, а вместе с ними — корреспондент “Ъ” Марина Шимадина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В театрализованном концерте «Призраки опер» спектакли выксунского крепостного театра оживали непосредственно на природе

Фото: Валерий Белобеев / Выкса-фестиваль В театрализованном концерте «Призраки опер» спектакли выксунского крепостного театра оживали непосредственно на природе

Фото: Валерий Белобеев / Выкса-фестиваль

«Выкса-фестиваль», с 2011 до 2021 года называвшийся «Арт-оврагом», явление уникальное. Этот мультижанровый фестиваль активно преображает городскую среду и формирует новую идентичность маленького промышленного городка с населением в 50 тыс. человек. Здесь каждый четвертый работает на единственном градообразующем предприятии — металлургическом заводе, отсутствие альтернатив приводит к оттоку молодежи и сокращению населения. Объединенная металлургическая компания, которой принадлежит Выксунский завод, и фонд «ОМК-Участие» попробовали решить эти проблемы именно с помощью развития городской культуры: приглашать художников, музыкантов, урбанистов, устраивать соревнования по скейтбордингу и граффити.

За пятнадцать лет, что существует фестиваль, город в самом деле преобразился: появились многочисленные арт-объекты, муралы известных уличных художников, культурные центры и выставочные пространства. Страшноватые Лесопосадки, где было опасно появляться вечером, осветила инсталляция Тимофея Ради «Всё это не сон», а на территории самого завода возник целый стрит-арт-парк с работами Эрика Булатова и Миши Most. В этом году к ним прибавилась еще одна — огромный мурал Владимира Абиха и Артема Стефанова «Крепче стали».

Главный секрет фестиваля и залог его успеха — активная интеграция местных жителей и, как тут говорят, «выксунизация». Вместо обычной гастрольной концепции с показом готовой продукции фестиваль стал ориентироваться на принцип «сделано в Выксе». Так, в 2021 году, когда куратором проекта был Федор Павлов-Андреевич, появились и до сих пор идут спектакли-променады «По углам» и «По домам», где местные жители знакомят зрителей со своими любимыми местами в городе и приглашают их к себе в гости, за стол.

В этом году, помимо концерта рэперов Хаски и Славы КПСС в неожиданной коллаборации с академическими музыкантами Настасьей Хрущевой и Алексеем Ретинским, все события так или иначе были тесно связаны с историей города и его жителями.

Так, Юрий Квятковский представил стендап-шоу «Все, что было в Выксе — останется в Выксе», основанное на реальных историях горожан. А Александр Горчилин устроил шествие по парку с арт-объектами, созданными детьми и их родителями.

Иммерсивный спектакль «Сочинение будущего» отталкивался от идей драматурга Сухово-Кобылина, который жил в Выксе. Автор «Свадьбы Кречинского» и «Смерти Тарелкина» был также одним из первых русских космистов: он считал, что эволюция человека не закончена и тот должен преодолеть свою земную телесность и достичь «солярного» состояния. Выксунцы, взрослые и дети, вместе с режиссером Борисом Павловичем и драматургом Элиной Петровой в течение полугода придумывали истории своих персонажей, а художницы Мария Лукка и Ольга Павлович превратили здание гимназии №14 в футуристический «Институт летания», где идет подготовка к отправке в космос. Зрители тут могли получить послание с Сатурна и послушать лекцию о временных аномалиях, узнать, о чем говорят растения, и встретиться с космическими преступниками. И постепенно прийти к выводу, что в стремлении к далеким звездам человек губит все живое вокруг и ради честолюбивых целей часто жертвует близкими.

Но главным театральным событием фестиваля стал спектакль «Призраки опер. Сон о пропавшем театре», где музыкант Петр Айду и режиссер Елизавета Мороз попытались на один вечер воскресить знаменитый усадебный театр промышленников Баташевых-Шепелевых — один из крупнейших в России XIX века.

В том же самом парке, где когда-то стояло здание театра, оркестр Персимфанс, вокальный ансамбль Intrada и Выксунский хор исполняли фрагменты опер из его репертуара.

Звучали не только «Дон Жуан» Моцарта и «Вольный стрелок» Вебера, но и «Роберт-дьявол» Мейебера, а также абсолютный раритет по нынешним временам — «Морской разбойник Цампа, или Мраморная невеста» Луи Герольда. При этом исполнители намеренно выбирали самые яркие сцены, по большей части финальные, где творятся старые добрые оперные чудеса — то статуи оживают, то кто-нибудь проваливается в ад. Подавались они с изрядной долей гротеска, но и с современными эффектами вроде оживающих видеопроекций вместо классических оперных декораций. В общем, это была не тщательная реконструкция, а скорее игра в старинный театр.

Хотя не всегда беззаботно-идиллическая. Между оперными сценами в исполнении Виталия Коваленко звучали воспоминания бывшего капельмейстера выксунского театра композитора Николая Афанасьева (1821–1898). Он колоритно рассказывал об обычаях крепостной труппы и нравах горячего поклонника оперы генерала Шепелева, который, бывало, бил хористок палкой за неверно взятые ноты. Ансамбль Персимфанс, работающий без дирижера, счастливо избежал такой участи — хотя, по словам Петра Айду, впервые исполнял оперу, да еще на пленэре, с микрофонами у солистов.