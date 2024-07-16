На Южном Урале выбрали оператора с самым быстрым интернетом

МегаФон показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета и покрытию сети среди всех операторов России, сохранив лидерство в 2024 году. Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования международной компании Ookla® за первый и второй квартал текущего года.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Мегафона Фото: Пресс-служба Мегафона

В основу исследования легли замеры скорости интернета, которые абоненты всех операторов совершали со своих мобильных устройств с помощью приложения Speedtest®. Всего было сделано 12,75 млн замеров по всей стране с порядка 1,38 млн различных устройств.

По скорости мобильного интернета МегаФон подтвердил свое лидерство восьмой год подряд. Медианная скорость скачивания в сети по итогам первого полугодия составляет 29,65 Мбитс, а скорость загрузки данных — 9,46 Мбитс.

Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, эксперты Ookla® исследовали качество сервисов операторов на каждом участке площадью 5 квадратных километров на всей территории РФ, где есть сотовая связь. Чтобы минимизировать влияние некорректно работающих устройств, в каждой локации анализировались сканирования минимум с двух разных аппаратов. Всего специалисты изучили более 1,3 млрд замеров, полученных от 2,2 млн уникальных устройств. МегаФон также продемонстрировал лучший результат по этому показателю третий год подряд.

Лидирующие позиции МегаФона по скорости мобильного интернета подтверждаются исследованием и в Челябинской области. Так, в столице региона медианная скорость скачивания в первом полугодии 2024 года составила более 41,16 Мбитс. В области этот показатель равен 32,16 Мбит/с. Это самые высокие результаты среди всех операторов региона, определенные на основе более 224,7 тысячи тестов абонентов. Эксперты отдельно оценили работу интернета в Магнитогорске и Копейске – медианная скорость скачивания здесь равна 40,86 Мбит/с и 46,60 Мбит/с, и это также самые высокие значения среди операторов.

Такие показатели стали результатом работы по развитию сети. В Челябинской области только с начала этого года инженеры МегаФона модернизировали и построили около 600 базовых станций. Улучшения коснулись Челябинска, Магнитогорска, Озерска, Миасса, Троицка, Златоуста, Копейска, Чебаркуля, Верхнего Уфалея и многих других населенных пунктов.

«Чтобы ежегодно подтверждать статус лучшей мобильной сети России, нам необходимо уделять особое внимание техническому развитию. Мы расширяем зону LTE покрытия, обеспечивая качественную связь вдоль федеральных трасс, в малонаселенных пунктах, в популярных туристических местах. В регионах активно идет рефарминг — сети четвертого поколения постепенно вытесняют устаревшие стандарты связи 2G и 3G. За прошедший год наши темпы рефарминга выросли вдвое, а сама программа охватила 52 региона РФ. МегаФон также продолжает внедрять технологические новшества — мы первыми на рынке запустили функцию интеллектуального управления нагрузкой в сети радиодоступа (RCAF), которая позволяет нам повысить доступность популярных интернет-сервисов даже в моменты пиковой нагрузки», — отмечает технический директор МегаФона Алексей Титов.

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ПАО «Мегафон»