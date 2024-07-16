В Челябинской области восьмилетний мальчик погиб по время пожара

В Симе во время пожара в квартире погиб восьмилетний мальчик. Пострадал еще один человек, сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар случился в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила 40 кв. м. Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили тело восьмилетнего мальчика. Его мать успела покинуть помещение. Пострадал сосед семьи. Он передан врачам.

Пожар ликвидировали 10 человек и две единицы техники. Специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России устанавливают причины возгорания, назначена судебная пожарно-техническая экспертиза.