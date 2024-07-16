В Татарстане планируют увеличить прожиточный минимум до 15 тысяч рублей

В 2025 году правительство Татарстана намерено повысить величину прожиточного минимума в расчете на душу населения до 15073 рублей. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Рост величины прожиточного минимума составит 14,7%. Для трудоспособного населения прожиточный минимум утвердят в размере 16 430 рублей, для пенсионеров — 12 963 рублей, а для детей — 14 621 рубля.

С 1 января 2024 года средняя величина прожиточного минимума в Татарстане составляет 13 135 руб. в месяц. Для трудоспособного населения этот показатель установлен в размере 14 317 руб., для пенсионеров — 11 296 руб., а для детей — 12 741 руб.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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