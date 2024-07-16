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Коммерсантъ FM
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Правительство требует доработать законопроект о блокировке сайтов с информацией об абортах

Законопроект зампреда Совета федерации Инны Святенко и сенатора Ирины Рукавишниковой о блокировке интернет-ресурсов, содержащих информацию об услугах по искусственному прерыванию беременности, не поддержали в правительстве, отметив, что он требует существенной доработки. Сенаторы предлагали дополнить закон «Об информации», расширив перечень оснований для включения информационных ресурсов в перечень сайтов, содержащих запрещенные к распространению в РФ сведения.

По мнению авторов законопроекта, не вся информация об услугах по прерыванию беременности технически относится к рекламе. Например, предложения таких услуг на сайтах медицинских организаций и в соцсетях могут не считаться рекламой и в силу этого не подпадают под меры административной ответственности. «Принудительное удаление или блокировка данных сведений возможны исключительно в судебном порядке»,— добавляют авторы.

Согласно отзыву правительства, профильные ведомства не поддержали инициативу сенаторов в представленном виде. Текущее законодательство позволяет оперативно блокировать информацию об услугах по прерыванию беременности в рамках применения мер предварительной защиты по административным делам. У правительства возник также вопрос к некоторым формулировкам законопроекта, не отвечающим критериям «ясности и определенности» и способных повлечь сложности в правоприменении». В законопроекте также нет указания на источники финансирования, которое может потребоваться для расширения реестра запрещенных ресурсов.

В конце 2013 года в закон «О рекламе» внесли поправки, запретившие рекламировать услуги по прерыванию беременности. В декабре 2023 года заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму проект поправок, исключающих частные клиники из числа медорганизаций, имеющих право делать аборты. В июне 2024 года комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Минздраву проработать вопрос о сокращении срока, в ходе которого женщина может по своему желанию прервать беременность, с 12 до 9 недель (см. “Ъ” от 28 июня).

Полина Ячменникова

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