17,4 миллиарда долларов составил импорт Россией услуг в первом квартале 2024 года, сообщил Банк России. В структуре показателя наибольшую долю традиционно заняли заграничные поездки — 40%, впрочем, она снизилась с 42% годом ранее. Среди регионов отдых за границей больше всего по-прежнему предпочитают жители Москвы и Московской области — 32% всего объема таких услуг против 28% в первом квартале 2023 года. Второе место (20% всей стоимости импорта услуг) продолжают занимать транспортные услуги, доля которых за год снизилась на два процентных пункта. Наибольшая часть (45%) таких услуг в первом квартале 2024 года также пришлась на Москву и область, против 41% годом ранее.