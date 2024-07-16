Был бы поставщик, а дело найдется

Как стало известно “Ъ”, в СИЗО Челябинска помещен основной поставщик в недавнем прошлом вещевого довольствия Росгвардии, гендиректор ООО «Спецшвейснаб» Игорь Шальнов. Информация о его аресте за дачу взятки сотрудникам ФСИН появилась на первом заседании Московского гарнизонного военного суда (МГВС), в который поступили материалы уголовного дела о многомиллионном мошенничестве при поставках Росгвардии при участии бывшего главного тыловика в ранге замдиректора ведомства Сергея Милейко и господина Шальнова. Замдиректора службы находится в СИЗО после приговора по своему первому делу, а господин Шальнов во время затянувшегося расследования продолжал обеспечивать формой участников СВО и другие силовые структуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Тутов, Коммерсантъ Фото: Юрий Тутов, Коммерсантъ

Материалы скандального уголовного дела о предполагаемых махинациях при поставках вещевого имущества подразделениям Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ, или Росгвардия) были переданы в МГВС после утверждения военными прокурорами результатов расследования, продолжавшегося целую пятилетку. На первом заседании обсуждался вопрос о мере пресечения для фигурантов процесса. С Сергеем Милейко это была скорее формальность. Он уже давно содержится под стражей, поскольку отбывает срок за предыдущую аферу с недвижимостью. Между тем числившийся под подпиской о невыезде Игорь Шальнов, постоянно проживавший в Башкортостане, в суд не явился. Впрочем, быстро выяснилось, что пожилой мужчина не скрылся, а, напротив, задержан.

По данным “Ъ”, материалы уголовного дела, в котором в качестве обвиняемых фигурируют господа Милейко и Шальнов, поступили в суд 3 июля.

А уже в ночь на 4 июля в Уфе к бизнесмену пришли с обыском оперативники ФСБ. После этого он был этапирован в Челябинск, где следователи СКР предъявили ему обвинение в даче взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ). По предварительным данным, речь идет о перечислении на карту ответственной сотруднице местного управления ФСИН 200 тыс. руб. и 30 тыс. руб., которые якобы были платой за «общее покровительство» при заключении договоров на пошив формы. Стоит отметить, что за это, согласно УК, Игорю Шальнову грозит от 7 до 12 лет строгого режима со штрафом, кратным 60 размерам взятки. Между тем сам предприниматель, по словам людей из его окружения, вину категорически отрицает. Знакомые утверждают, что он знал женщину много лет, а деньги ей перечислил без каких-либо условий, чтобы помочь в организации лечения ее больной матери. Собеседники “Ъ” полагают, что сотрудникам спецслужбы удалось уговорить пойти на сотрудничество представительницу УФСИН, но потом при очной ставке она якобы разрыдалась, попросив прощения у Игоря Шальнова. В окружении предпринимателя считают, что он «стал жертвой борьбы с недобросовестными поставщиками», добавляя, что из-за постоянных проверок, ареста счетов и изъятия документов его предприятие работало «едва на 10% возможных мощностей».

Группа компаний «Магеллан» и входившее в нее ООО «Спецшвейснаб» Игоря Шальнова являлись главными поставщиками вещевого имущества для Росгвардии. Однако из-за постоянных проверок, изъятия документов и ареста счетов в последнее время работали едва ли на 10% возможных мощностей. После разразившихся скандалов и уголовного преследования структуры господина Шальнова сконцентрировались на поставках для добровольческих подразделений, участвующих в СВО. Кроме того, по некоторым данным, в последнее время они были заняты разработкой новой формы для танкистов.

«Пока неясно, как будет проходить процесс в военном суде в Москве: при личном присутствии Игоря Шальнова, по ВКС или другом формате»,—заявили “Ъ” участники разбирательства, пояснив, что этот вопрос, видимо, станет предметом обсуждения на следующем заседании, где пойдет речь и о мере пресечения для гендиректора «Спецшвейснаба».

В 2019–2020 годах, как сообщал “Ъ”, Чертановским межрайонным отделом СКР по Москве по материалам ФСБ было возбуждено 18 уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество, совершенное при исполнении государственного оборонного заказа на закупку вещевого имущества для нужд Росгвардии).

Чуть позже к ним добавились еще несколько таких же дел. При этом единственным обвиняемым стал гендиректор ООО «Спецшвейснаб» Игорь Шальнов, чье предприятие занималось разработкой и производством обмундирования и другого вещевого довольствия. Причем, как рассказывал “Ъ”, заказчиками ГК «Магеллан», в которую входит «Спецшвейснаб», выступали в том числе силовые структуры, например ФСО и МЧС, а несколько лет назад постановлением правительства РФ предприятие Игоря Шальнова было утверждено единственным поставщиком Росгвардии. Позже фигурантом расследования стал и уже бывший замдиректора этого ведомства по тыловым вопросам генерал-лейтенант Сергей Милейко. При этом, пока шло следствие, он успел получить шестилетний срок за аферу с получением нежилого помещения в ведомственном доме в подмосковной Балашихе, где его жена открыла салон красоты. Сам бывший генерал и его защита говорили об абсурдности приговора, настаивая, что помещение, о котором шла речь в уголовном деле, никогда не находилось в ведомственной собственности, было выкуплено у застройщика на законных основаниях, а на момент вынесения приговора и срок давности привлечения к уголовной ответственности истек.

При этом по второму обвинению экс-генерал то отрицал вину, то частично признавал, что «проморгал» некие нарушения при поставке вещевого довольствия. Между тем, по данным ГВСУ СКР, господа Милейко и Шальнов вступили в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных средств, выделенных на исполнение гособоронзаказа, еще в 2017 году. Всего, по подсчетам следствия, в 2018–2019 годах Росгвардией было заключено 148 контрактов со «Спецшвейснабом» на 3,4 млрд руб. Причем 22 из них, полагают в ГВСУ СКР, были по необоснованно завышенным ценам, что принесло обвиняемым дополнительный доход в 396 млн руб. Деньги, по версии следствия, были обналичены и поделены между господами Милейко и Шальновым.

Одновременно Сергея Милейко заподозрили в получении взяток от своего подчиненного, замначальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковника Николая Копытова, которому Игорь Шальнов якобы заплатил 10 млн руб. и передал кофемашину за госконтракты на поставку вещевого довольствия. Офицера обвинили в получении взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ), но весной этого года МГВС переквалифицировал статью, по которой ему грозило до 15 лет заключения, на мошенничество. Было решено, что фигурант не имел полномочий и возможности влиять на заключение договоров, а «свое служебное положение лишь использовал для обмана» господина Шальнова. Николай Копытов получил четыре года колонии, которые почти полностью отбыл до суда. Интересно, что дело Сергея Милейко и Игоря Шальнова будет рассматривать тот же судья Константин Селезнев, который проявил относительную мягкость к господину Копытову.

Адвокаты Игоря Шальнова настаивают на беспочвенности обвинений. Якобы они опровергнуты множеством экспертиз, а защита Сергея Милейко от комментариев воздерживается.

Сергей Сергеев