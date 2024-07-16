Перепродажи пришлись впору

С переходом потребителей на покупку одежды и обуви ушедших западных брендов через частных байеров и стремлением рационализировать приобретения рынок вторичных продаж может вырасти в два раза за три года. Сейчас годовой оборот фешен-ресейла доходит до 200 млрд руб., формируя 6% совокупного объема рынка. Развивается и тренд на постепенное вытеснение из перепродаж западных брендов, которые заменяют одежду и обувь российского производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За три года объем вторичных продаж одежды и обуви увеличится в два раза. Такой прогноз содержится отраслевом отчете Fashion Consulting Group (FCG). В 2023 году объем фешен-ресейла в России составил 200 млрд руб., увеличившись на 30% год к году и заняв 6% совокупного оборота продаж одежды и обуви, отмечают в FCG. На «Авито» вторичные продажи женской одежды во втором квартале выросли на 10% к первому, мужской — на 17%. В CDEK.Shopping отмечают, что заказы с ресейл-площадок с начала года выросли на 17%, средний чек составляет 16 тыс. руб.

В FCG считают, что активному развитию ресейла в России способствовал уход зарубежных брендов.

Вырос объем заказов через частных байеров: раньше так приобретались люксовые вещи, эксклюзивные или, напротив, очень популярные, сейчас — даже одежда Zara, поясняет партнер Nikoliers Анна Никандрова. Расширение канала способствует появлению большого объема невостребованных вещей: одежды, которая не подошла по размеру, фасону, цвету и проч. Эксперт поясняет, что реализацией ассортимента нередко занимаются сами заказчики, часто речь о фактически новых вещах.

Гендиректор «Этерны» Дмитрий Томилин предупреждает, что рост ресейл-сегмента во многом обусловлен низкой базой. В России, по его мнению, есть категория потребителей, готовая приобретать брендовые вещи из старых коллекций или бывшие в употреблении. «В основном это студенты, молодежь, но они ориентированы на поиск эксклюзива»,— говорит господин Томилин.

Руководитель Lifestyle в «Авито» Никита Шашкевич называет интерес к ресейлу общемировой тенденцией: в США он формирует не менее 8% фешен-рынка.

«Возможность найти необычные вещи привлекает около 40% покупателей, 15% продаж сейчас приходятся на премиальный сегмент»,— говорит он. Эксперт предполагает, что рост подстегивает и появление инструментов проверки подлинности. Мотивацией для 53% покупателей, по данным FCG, выступает экономия. Цена в целом основной фактор принятия решения: планируя приобретение, две трети потребителей предварительно изучают цены.

Для 15% клиентов фешен-ресейла, согласно FCG, важна экологическая этичность: гардероб российских покупателей сокращается, они делают меньше спонтанных покупок. Алексей Сафонов из CDEK.Shopping обращает внимание на то, что тренд развивается параллельно с модой на расхламление: «Появляются профильные специалисты, люди охотно продают товары, которые раньше долго лежали в шкафах».

Ресейл ассоциируется с онлайн-продажами. Помимо российских маркетплейсов и соцсетей, потребители пользуются зарубежными сервисами.

В числе популярных господин Сафонов называет eBay, Amazon, Rebag и Vestiaire Collective. Консультанты CORE.XP обращают внимание на развитие вторичных продаж и в офлайне: ресейл-корнер появился в ЦУМе, в Столешниковом переулке работает магазин Oskelly.

Но управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов предупреждает, что изначально вторичные продажи одежды и обуви интересны ограниченной аудитории. Сейчас, по его словам, рынок стимулирует сток зарубежных производителей, но со временем его вытеснят российские марки, толерантность к которым растет. Согласно FCG, сейчас локальные бренды формируют 90,3% оборота 100 крупнейших ритейлеров, три четверти покупателей считают, что эти марки конкурентоспособны на мировом уровне.

Александра Мерцалова