Скромное партнерское финансирование

Эксперимент по исламскому банкингу постепенно развивается, и по итогам этого года объем финансирования может достичь 10–15 млрд руб. Количество участников пока невелико — немногим больше двух десятков. Эксперты полагают, что в перспективе на это направление теоретически может прийтись до 5% от общего объема банковского финансирования в РФ. Хотя кредитной организации будет сложно одновременно быть и обычным банком, и исламским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По оценке Банка России, в первом квартале объем сделок в рамках эксперимента по внедрению исламского банкинга достиг 2,6 млрд руб. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева на Кавказском инвестиционном форуме. По ее словам, за четыре месяца прошлого года объем сделок составил 1,8 млрд руб.

Эксперимент по организации партнерского финансирования (исламского банкинга) начался 1 сентября 2023 года в четырех регионах: Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Эксперимент продлится два года с возможностью продления и расширения в другие регионы. Согласно данным ЦБ, в настоящее время в реестр входит 21 организация, в том числе четыре банка — «Ак Барс», Металлинвестбанк, Сбербанк и Т-Банк (бывший Тинькофф-банк). Участники эксперимента производят финансовые операции по законам шариата, который запрещает брать и давать деньги под проценты, а также финансировать ряд видов бизнеса, например азартные игры, производство свинины и алкоголя. Используется партнерское финансирование: либо клиент вкладывает средства в бизнес, который покупает банк (аналог вклада), а потом при продаже получает часть прибыли, либо приобретенное на деньги банка имущество передается клиенту с торговой наценкой (аналог кредита).

Эксперты считают, что рынок исламского банкинга будет расти в ближайшее время. По оценке руководителя группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимура Искандарова, до конца года объем услуг может достичь 10–15 млрд руб. «Однако многое будет зависеть от динамики ставок, поскольку, несмотря на то что формально процентные ставки отсутствуют в исламском финансировании, банки должны встраивать продукты партнерского финансирования в общую стратегию своего развития»,— пояснил он.

Четыре банка, участвующие в эксперименте, достаточно разнообразны.

Например, «Ак Барс» — крупный региональный банк, оперирующий в основном в регионах проведения эксперимента,

Сбербанк — крупный федеральный игрок, имеющий специализированное подразделение,

Т-Банк интересен для эксперимента как полностью цифровой банк.

«Таким образом, эксперимент покажет, как исламское финансирование может развиваться разными по размеру и профилю банками и насколько это скажется на их финансовых показателях»,— считает господин Искандаров.

Владимир Чистюхин, первый зампред ЦБ, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 22 августа 2023 года: «Мы очень надеемся, что наши арабские и другие партнеры, которые придерживаются принципов исламского партнерского финансирования, будут приходить к нам».

Значительного влияния этого эксперимента на российскую банковскую систему эксперты не ожидают. Председатель комиссии по финансовой и информационной безопасности совета ТПП России Тимур Аитов предполагает, что «вряд ли вся идея выйдет из стадии эксперимента». По оценке Тимура Искандарова, доля исламского финансирования в общем объеме банковского финансирования «может достичь 5% на горизонте десяти лет».

Основной смысл внедрения исламского банкинга — это возможность привлечь в проектное финансирование деньги государств Персидского залива, указывают эксперты.

«Концепция развивается именно для привлечения мусульманских инвесторов, у них есть свои привычные критерии отбора проектов, тематика, для них важна даже сопутствующая атрибутика — молельные комнаты, коврики и так далее»,— отмечает Тимур Аитов. В частности, ЦБ уже заключил соглашение с Советом по исламским финансам, договаривается с Организацией по бухучету и аудиту исламских финансовых учреждений (AAIOFI), а также с Исламским банком развития. При этом господин Аитов уверен, что сосуществовать традиционные банки и исламские смогут, однако считает, что один конкретный банк не может быть одновременно и обычным, и исламским.

Максим Буйлов