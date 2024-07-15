Акциям ВТБ не помогла консолидация

Первый день торгов акциями ВТБ (MOEX: VTBR) после консолидации прошел негативно, котировки потеряли около 7% по сравнению со значением недельной давности, в целом повторив движение индекса Московской биржи за этот период. При этом эксперты отмечают многолетнюю слабую динамику акций ВТБ, в том числе по сравнению с акциями Сбербанка. В отдаленной перспективе аналитики не исключают роста интереса к этим ценным бумагам на фоне улучшения финансовых показателей и возобновления выплаты дивидендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Первый день торгов акциями ВТБ на Московской бирже после консолидации (1 новая акция равна 5 тыс. старых акций) прошел негативно. Акции потеряли в цене около 7% по сравнению со значением недельной давности, откатившись до 92,5 руб. Впрочем, индекс Московской биржи за этот период также опустился на 7%, достигнув на закрытие торгов минимума за год — 2913,48 пункта.

Проведение консолидации (в ВТБ ее называют «обратный сплит») сделано для сокращения количества акций эмитента с помощью повышения их стоимости. При этом с 15 июля акционеры банка получили возможность продавать дробные акции через брокеров. В настоящее время дробные акции находятся на 65,2 тыс. счетов, они оцениваются в 6,5 млн руб. В дальнейшем выкупленные дробные акции будут консолидированы до целых и выставлены на продажу на рынке.

В народном IPO ВТБ в мае 2007 года участвовали более 120 тыс. частных инвесторов. Акции были размещены по 13,6 коп., однако, за исключением первого дня биржевых торгов, они никогда не поднимались выше этой величины. Попытки поднять стоимость ценных бумаг — программы повышения капитализации, привлечение в капитал крупных иностранных акционеров — приводили лишь к краткосрочному росту. Весной 2012 года с подачи президента РФ банк даже принял решение о выкупе по цене размещения акций у первоначальных акционеров (в то время акции торговались по цене менее 8 коп.). В результате акции продали больше половины участников народного IPO (74,3 тыс. инвесторов; см. “Ъ” от 9 июня 2012 года) на общую сумму 11,4 млрд руб. Однако в дальнейшем акции опускались еще ниже: в феврале 2009 года — ниже 2 коп., а осенью 2022 года — ниже 1,5 коп.

Одной из причин слабой динамики акций банка может быть негативная динамика чистых процентных и комиссионных доходов банка на протяжении первой половины 2024 года, считает руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиций» Андрей Ванин. Кроме того, ВТБ исторически показывал более низкую рентабельность капитала, чем Сбербанк (по данным МСФО за первый квартал 2024 года, ROE Сбербанка оценивалось в 24,2%, ВТБ — в 22,1%), что снижало привлекательность его акций, отмечает бывший старший вице-президент банка «ФК Открытие» Константин Церазов. Например, в настоящее время обыкновенные акции Сбербанка торгуют вблизи отметки 285 руб., то есть на уровне начала января 2022 года. Вместе с тем котировки акций ВТБ остаются ниже значений того периода более чем в два раза.

Что касается непосредственно перспектив ВТБ, то это не самый интересный инвестиционный кейс в разрезе банковского сектора России, считает аналитик «Цифра Брокер» Наталия Пырьева. Эксперт видит определенные риски в росте прибыли по основному бизнесу группы, поскольку результаты первого квартала 2024 года выглядят достаточно слабыми: чистый процентный доход снизился на 12,5%, чистая прибыль акционеров — на 18,3%, ROE составило 22,1% по сравнению с 36,8% за аналогичный период прошлого года. При этом, по словам аналитика, прибыль группы за 2021 год (325,3 млрд руб.) и 2023 год (432,2 млрд руб.) будет направлена на восстановление капитала банка, а всего для выполнения нормативов достаточности капитала с учетом надбавок на ближайшие пять лет потребуется до 1 трлн руб.

При этом у опрошенных “Ъ” экспертов позитивный долгосрочный взгляд на акции ВТБ.

Они дешевле своих аналогов и конкурентов (относительно размера капитала и прибыли), а также сильно дешевле своих исторических мультипликаторов, отмечают аналитики «Го Инвеста». Ранее банк представил стратегию развития до 2026 года, в которой основной упор сделал на расширение розницы и экспансию в регионы. Финансовые цели предусматривают рост годовой чистой прибыли банка в 1,5 раза за три года, до 650 млрд руб. в 2026 году, с рентабельностью капитала 20%. Не исключено, что в 2025 году банк возобновит дивидендные выплаты. В связи с этим аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов рассчитывает на постепенную положительную переоценку акций банка, которые торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам по отношению к российским и зарубежным аналогам.

Ксения Куликова