ИИ для госуправления пригодится

Для государственного управления планируется создать цифровую платформу искусственного интеллекта и не менее 30 отдельных ИИ-решений. Источники “Ъ” утверждают, что реализовывать проект будет несколько компаний, так как существующая госплатформа «Гостех» пока не готова внедрять ИИ-решения. При этом для развития госплатформы искусственного интеллекта могут потребоваться данные крупного бизнеса, у которого пока нет стимула к передаче дата-сетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

К 2026 году в России может быть создана цифровая платформа искусственного интеллекта (ИИ) для госуправления, рассказал “Ъ” источник, знакомый с ходом разработки нового нацпроекта «Экономика данных». Это подтвердил собеседник “Ъ”, близкий к работе государственных информационных систем.

Кроме того, по словам источника “Ъ”, к 2030 году планируется создать не менее 30 ИИ-решений для госуправления и социальной сферы. Также планируется обеспечить доступ к 170 государственным наборам данных для разработчиков ИИ. Эти планы могут стать частью федерального проекта «Искусственный интеллект», который войдет в новый нацпроект.

В Минцифры сказали “Ъ”, что план мероприятий в рамках нацпроекта еще формируется, а «параметры федпроекта "Искусственный интеллект" также находятся в проработке».

В министерстве уверяют, что все «приоритетные инициативы, необходимые для цифровой трансформации госуправления и ключевых отраслей экономики, будут реализованы в рамках нового нацпроекта в полном объеме». В Минцифры не ответили на вопросы о необходимом объеме финансирования разработки системы и деталях ее работы.

Директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин предполагает, что разработкой подобной платформы может заняться «Сбер»: «Только у "Сбера" и "Яндекса" есть необходимые компетенции в части ИИ, но последний далек от госуправления».

Максут Шадаев, министр цифрового развития РФ, 3 апреля (цитата по ТАСС): Очень сложная задача — повсеместное внедрение технологий ИИ, комплексная и большая

В «Сбере» сказали “Ъ”, что осуществляют техническое сопровождение ПО в составе базовых сервисов «Гостеха» (единая платформа для стандартизации разработки и использования госинформсистем, реализуется с конца 2020 года), предоставляют услуги по мониторингу защищенности, обнаружению кибератак и услуги по пуско-наладке, вводу в эксплуатацию средств защиты информации и по проведению аттестации платформы. Компания с 2022 года назначена единственным исполнителем подобных услуг для платформы.

Правительство рассматривало включение ИИ-платформы для госуправления еще в предыдущий нацпроект «Цифровая экономика», однако договоренности с исполнителями не были достигнуты, утверждает источник “Ъ” на ИТ-рынке. Он говорит, что платформу будут разрабатывать несколько компаний совместно, так как реализация «Гостеха» одной компанией «показала неэффективность». Собеседник “Ъ”, близкий к разработчику государственных информационных систем, сомневается, что платформа ИИ будет строиться на базе «Гостеха», так как сама платформа «еще только смотрит в сторону ИИ».

В «Ростелекоме» (единый исполнитель по разработке госинформсистем на базе «Гостеха» с 2023 года) не ответили “Ъ”, в операторе платформы ФКУ «Государственные технологии» отказались от комментариев.

«Из-за масштаба проекта реализация в срок зависит от объема привлеченных ресурсов,— говорит руководитель направления "Инженерные инструменты" платформы "Сфера" (входит в холдинг Т1) Евгений Калашников.— Основная задача — сбор и стандартизация данных из всех источников для создания дата-сетов, на основе которых будет обучаться ML-модель, так как они хранятся в разном формате и должны быть унифицированы».

Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова считает, что для работы госплатформы ИИ государственных данных для обучения моделей не будет достаточно. «Для развития системы необходимо заинтересовать в обеспечении качества данных и государство, и крупные компании»,— считает эксперт.

По оценке гендиректора АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ) Кирилла Семиона, цифровая платформа ИИ для госуправления может стоить 3–4 млрд руб.— «если будет создаваться с нуля». Госпожа Левова говорит, что, к примеру, платформа Росреестра обошлась в 20 млрд руб. Расходы на новый проект составят, по ее мнению, больше, поскольку еще потребуются дорогостоящие кадры, затраты на программно-аппаратные комплексы и каналы передачи данных.

Алексей Жабин