Сделки по проекту исламского банкинга за первый квартал достигли 2,6 млрд руб.

Объем сделок в рамках экспериментального проекта по внедрению партнерского финансирования (исламского банкинга) по итогам первого квартала 2024 года достиг 2,6 млрд руб., сообщила директор департамента стратегического развития финансового рынка Центробанка Екатерина Лозгачева. Она добавила, что после сентября 2025 года эксперимент могут продлить.

«Наиболее востребованные сделки в части размещения средств представляют собой куплю-продажу товаров и услуг на условиях рассрочки, а в части привлечения средств — это сделки в форме займов»,— сказала Екатерина Лозгачева на Кавказском инвестиционном форуме (цитата по «Прайму»).

Исламский банкинг в экспериментальном режиме работает в Башкортостане, Татарстане, Дагестане и Чечне с 1 сентября 2023 года. По словам госпожи Лозгачевой, с сентября по декабрь прошлого года объем сделок составил 1,8 млрд руб. Она также отметила, что число участников проекта продолжает расти и в настоящий момент превысило 20.

Директор департамента ЦБ добавила, что эксперимент должен действовать до сентября 2025 года, однако может быть продлен для «перехода к постоянно действующему режиму». По ее словам, после завершения основного этапа эксперимента может быть объявлен переходный период.

Подробнее об исламском банкинге — в материале «Ъ» «Халяльный эксперимент».

Петр Бузлаев