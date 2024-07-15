ФАС завела дело против Альфа-банка и Инстасамки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Альфа-банка и певицы Инстасамки за совместный рекламный клип. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление в базе решений и правовых актов ФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Инстасамка (Дарья Зотеева)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Певица Инстасамка (Дарья Зотеева)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Основанием для возбуждения дела стало заявление гражданина, пожаловавшегося на ролик к песне «Альфа-самка», размещенный на Youtube-канале Instasamka. По закону в рекламе не допускается использование сравнений и выражений, в том числе в отношении госсимволов. Реклама банковских услуг также должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги, но в ролике этих данных нет.

«Объектом рекламирования выступает продукция бренда Альфа-банк в видеохостинге Youtube на канале Instasamka. Спорным в рекламируемом объекте является выражение: "Да, я альфа-самка с картой Альфа-банка. Я трачу без тормозов, у меня есть карта. С "Альфой" я богата, я трачу без тормозов", а также спорный образ обращения с деньгами — символом денежных знаков Банка России»,— уточняется в постановлении.

ФАС выявила в ролике признаки нарушения ч. 6 ст. 5 и ч. 1 ст. 28 закона «О рекламе». Банку и певице грозит штраф на сумму до 500 тыс. руб.

В феврале ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за недостоверных сведений в рекламе об отмене комиссии за эквайринг. В апреле у регулятора возникли претензии к рекламе программы лояльности банка, которую показывали по телевизору. В том же месяце ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка из-за рекламы ипотеки.

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Лаура Кеффер