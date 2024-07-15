Детский парк на набережной Казанки получил название «Елмай»

На основании результатов голосования детский парк на набережной Казанки будет называться «Елмай», сообщила на аппаратном совещании директор Дирекции парков и скверов.

В выборе названия приняли участие более 6,3 тыс. человек. Большинство голосов было отдано за вариант «Елмай» (радость и искренность). Второе место по популярности заняло название «Айда парк», третье — «Су баласы».

Новое общественное пространство площадью 3,4 га будет расположено между экстрим-парком «УРАМ» и Национальной библиотекой РТ. Работа по привлечению детей и их родителей в новую зеленую зону началась давно.

Парк будет завершен к 30 августа, ко Дню города. Его строительство проводится в рамках подготовки к Саммиту стран БРИКС, на постройку выделено 1 млрд руб.

Влас Северин «Ъ-Казань»

Читайте нас в Telegram