Угрозы в адрес Дональда Трампа и попытки покушений: от погрузчика до яда

18 июня 2016 года на предвыборном митинге Дональда Трампа в Лас-Вегасе (Невада) 20-летний британец Майкл Сэндфорд пытался отнять оружие у полицейского, чтобы застрелить лидера президентской гонки от Республиканской партии. Сэндфорд был задержан на месте и передан Секретной службе США. Позже суд признал наличие у него психического расстройства и приговорил к 12 месяцам тюрьмы и штрафу в размере $200. В мае 2017 года Сэндфорд был депортирован в Великобританию.

6 сентября 2017 года Дональд Трамп посетил город Мандан (Северная Дакота), чтобы выступить с речью на крупнейшем в штате НПЗ. В тот день местный житель Грегори Ли Леинганг устроил два пожара в соседнем городе и угнал погрузчик — как позже выяснилось, чтобы выехать на маршрут президентского кортежа, перевернуть лимузин господина Трампа, а затем убить его. Осуществить план не удалось: погрузчик застрял на огороженной территории НПЗ, а Леинганга задержала полиция. Впоследствии он признал себя виновным и был приговорен к 20 годам тюрьмы по совокупности преступлений.

В ноябре 2017 года, за несколько дней до открытия саммита АСЕАН на Филиппинах, где должен был присутствовать Дональд Трамп, местная полиция арестовала человека, связанного с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и планировавшего убийство президента США. Еще один террорист был раскрыт американской Секретной службой перед посадкой самолета Дональда Трампа в Маниле.

1 октября 2018 года американские спецслужбы перехватили конверты с ядом рицин, адресованные Дональду Трампу в Белый дом, а также нескольким служащим Пентагона. Через два дня по подозрению в использовании биологического токсина в качестве оружия был арестован 39-летний ветеран ВМС США Уильям Клайд Аллен III, частично признавший вину. В сентябре 2020 года спецслужбы вновь перехватили посылку с рицином, отправленную в Белый дом, по заявлению ФБР, частным лицом из Канады.

В июле 2020 года 70-летний житель Нью-Йорка Томас Вельницки сообщил сотрудникам полиции вашингтонского Капитолия: он убьет Дональда Трампа, если тот проиграет выборы в ноябре 2020 года и затем откажется покидать свой пост. После смены власти в США Томас Вельницки продолжил выступать с угрозами в адрес Дональда Трампа и был арестован Секретной службой США лишь в январе 2022 года.

В феврале 2024 года письмо с угрозами, содержащее также неопознанный белый порошок, получил Дональд Трамп-младший. Сын экс-президента тогда заявлял, что конверт ему отправили «радикальные левые ненавистники».