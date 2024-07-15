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Коммерсантъ FM
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Ведомства, живущие в сети

«Диалог» и правительство представили рейтинг органов исполнительной власти по качеству их работы в интернете

АНО «Диалог» совместно с правительством представила очередной рейтинг работы федеральных органов исполнительной власти в интернете по результату первых двух кварталов этого года. В лидеры вышли Минэкономразвития, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Социальный фонд России. В организации отмечают стабильность оценок лучших в рейтинге. Сторонний эксперт считает, что ведомствам есть куда стремиться — в работе онлайн они часто делают акцент на самопрезентации, а не на запросах со стороны граждан.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

АНО «Диалог» (консультирует органы власти по работе в интернете, работает во взаимодействии с администрацией президента и правительством) не публикует полный список ведомств и их оценки и предоставляет публичный доступ только к десяти верхним позициям рейтинга.

В тройку лидеров вошли Минэкономразвития (88,8 балла из 100), Федеральная антимонопольная служба (ФАС, 87,8 балла), Социальный фонд России (87,1 балла).

По итогам второго полугодия 2023 года первое место занимало Минпросвещения — сейчас оно спустилось на пятую позицию (86 баллов). Росмолодежь, занимавшая ранее вторую позицию, теперь на четвертом месте (86,6 балла). В топ-10 по итогам первого полугодия 2024 года вошли также Росстат (85,9 балла), Федеральная таможенная служба (85,8 балла), Минфин (84,3 балла), Минкульт (83,8 балла) и Росавтодор (78,3 балла).

Минэкономразвития по итогам второго полугодия 2023 года входило в топ-10, но находилось только на седьмой позиции. В «Диалоге» отмечают проект «Инвестиционная карта России» Минэкономразвития (более 550 тыс. просмотров), а также «открытость чиновников ведомства в лице министра Максима Решетникова и его заместителей, которые лично вовлечены в создание контента для пабликов».

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ФАС поднялась с третьей позицию на вторую. Служба сохраняет лидерство по скорости и качеству ответов на сообщения пользователей, отмечают авторы исследования: реакция на комментарии пользователей занимает от десяти минут до двух часов. «У службы также есть неофициальный аккаунт "Типичный антимонопольщик", который ведется от лица вымышленного сотрудника ФАС, отвечает на отзывы о работе сотрудников службы, реагирует на шутки и другие комментарии пользователей, на которые не требуется официального ответа»,— отмечают составители рейтинга.

Социальный фонд России по итогам прошлого замера в десятку лидеров вообще не входил. Эксперты «Диалога» отмечают паблик фонда в сети «ВКонтакте» — более 965 тыс. подписчиков (наибольший охват среди оцениваемых ведомств). Совокупная аудитория фонда на этой площадке, а также в «Одноклассниках» и в Telegram составляет почти 1,5 млн пользователей.

Что касается общей аудитории пабликов, оцениваемых в рейтинге органов власти, она составила 6 млн пользователей.

«На паблики участников рейтинга ФОИВ в социальной сети "ВКонтакте" подписаны 3,9 млн пользователей, на каналы в мессенджере Telegram — 1,5 млн, а на группы в "Одноклассниках" — более 980 тыс. Размещенный ведомствами контент во "ВКонтакте" набрал за полгода более 165,6 млн просмотров, а опубликованные сообщения в Telegram посмотрели 273,6 млн раз»,— подсчитали в «Диалоге».

Заместитель гендиректора АНО «Диалог» Юлия Полетаева отмечает, что в оценке учитывалась также работа ведомств с поисковой системой «Яндекс»: «Наши эксперты не только отмечали, есть ли у сайтов органов власти отметка верификации в поисковой выдаче, но и оценивали работу с отзывами, качество заполнения карточек-визиток министерств и ведомств, а также наличие отметки "Информация подтверждена владельцем". Благодаря этому знаку пользователи понимают, что переходят на проверенный ресурс с официальной информацией и не подвергают опасности свои персональные данные».

Политолог Михаил Виноградов (не участвовал в составлении рейтинга) говорит о некотором контрасте «между ожиданиями пользователей и практикой ведения сайтов госорганов».

По его оценке, сами ведомства в работе в интернете делают акцент на «презентации собственных усилий», а у пользователей к таким ресурсам зачастую другие запросы: например, на новости об изменениях, инициируемых ведомством, на легкий поиск информации, на развернутую обратную связь и понимание, как работает ведомство. Господин Виноградов отмечает, что для многих органов власти сайты все еще зачастую остаются бременем, а не инструментом формирования имиджа.

Андрей Винокуров

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