Для банкирши лет не пожалели

Как стало известно “Ъ”, к почти максимальному сроку — девяти с половиной годам лишения свободы — гособвинение потребовало приговорить бывшего руководителя московского филиала Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Татьяну Шаблыко по делу о хищении около 4,2 млрд руб. из средств кредитной организации. Деньги, по версии следствия, выводились путем оформления фиктивных кредитов. Приговор Пресненский суд Москвы огласит 18 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Для того чтобы рассмотреть уголовное дело Татьяны Шаблыко, судье Елене Абрамовой, которая получила известность после того, как провела процесс над актером Михаилом Ефремовым, потребовалось более полутора лет. К слушаниям по существу она приступила в декабре 2022 года, отказав защите в возврате дела прокурору и не согласившись с доводами адвокатов о том, что при расследовании дела якобы были допущены нарушения, которые препятствовали его рассмотрению.

В ходе прений сторон представитель прокуратуры заявил, что считает вину госпожи Шаблыко полностью доказанной. По мнению прокурора, она подтверждается материалами дела, показаниями свидетелей, результатами экспертиз и иными доказательствами. С учетом вышеназванного он просил признать госпожу Шаблыко виновной в «растрате в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и назначить ей девять лет и шесть месяцев колонии общего режима, что лишь на полгода меньше максимальной санкции данной статьи, которая предполагает до десяти лет заключения.

По версии следственного департамента МВД РФ, Татьяна Шаблыко, возглавляя московский филиал АТБ, в 2014–2015 годах была причастна к выводу из банка по фиктивным кредитным договорам около 4,2 млрд руб. Кредиты, по материалам дела, были выделены компаниям ООО ФТК, ООО «Экспо-лизинг», ООО «АВ-Импорт», V.M.H.Y. Holdings Limited и другим юрлицам, аффилированным с обвиняемой и другими фигурантами расследования. Изначально ей инкриминировали «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), однако позже обвинение было переквалифицировано на растрату.

Сама госпожа Шаблыко, которая провела в СИЗО один год и три месяца, а затем была переведена под домашний арест, в начале процесса вину не признала.

Тогда подсудимая заявила, что решения о заключении кредитных договоров она самостоятельно не принимала и лишь исполняла указания, поступавшие из головного офиса банка в Хабаровске.

В частности, по словам обвиняемой, она выполняла указания тогдашнего председателя совета директоров АТБ Андрея Вдовина, являвшегося до 2018 года одним из бенефициаров кредитного учреждения. Последний уехал в Германию, которая отказала в его выдаче. Поэтому обвинение ему хотя и было предъявлено, но заочно, а сам господин Вдовин объявлен в розыск.

В ходе судебного разбирательства по делу госпожи Шаблыковой в суде в качестве свидетелей были допрошены находящиеся под стражей по обвинению в хищении средств инвесторов холдинга V.M.H.Y. его бывшие совладельцы — бизнесмен Кирилл Якубовский и золотопромышленник, экс-сенатор от Амурской области Павел Масловский. Первый известен также как экс-совладелец торговых сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз». Предпринимателям, напомним, инкриминируют хищение $126 млн. В их деле, которое уже поступило также в Пресненский суд Москвы, в качестве соучастника мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) проходят уехавший за рубеж Андрей Вдовин и находящаяся под домашним арестом гендиректор дочерней фирмы V.M.H.Y. — ООО «ППФИН Холдинг» — Светлана Безрукова.

Что же касается Татьяны Шаблыко, то ее адвокат Роман Боровский сказал “Ъ”, что по просьбе подзащитной не комментирует, какую позицию она заняла к концу судебного разбирательства, а также о чем в прениях сторон просили адвокаты. На вопрос о том, просила ли защита госпожу Шаблыко оправдать, он ответил отрицательно.

Мария Локотецкая