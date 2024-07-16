Ветпрепаратам ищут упаковку

Минсельхоз предложил ввести в отраслевую федеральную научно-техническую программу подпрограмму по развитию технологий производства ветеринарных препаратов. Документ фактически повторяет контуры направленного на те же цели федерального проекта «Обеспеченность АПК отечественными препаратами и вакцинами», который Минсельхозу поручено проработать, но цель его менее амбициозна. Из-за невозможности гарантировать результативность изысканий, а также общесистемных рисков сворачивание федерального проекта до одной из составляющих отраслевой научной программы может оказаться рациональным — система нацпроектов имеет более жесткие требования к достижению задекларированных целей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр сельского хозяйства России Оксана Лут

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр сельского хозяйства России Оксана Лут

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Федеральная научно-техническая программа (ФНТП) развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы может быть дополнена подпрограммой «Развитие технологий производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения». Проект постановления правительства, предполагающий ее создание, опубликован на regulation.gov.ru. Программа, как следует из пояснительной записки, направлена на импортозамещение ветпрепаратов в условиях санкционных ограничений.

Ради создания «устойчивой базы» препаратов для отрасли в министерстве намерены модернизировать и развивать технологии производства отечественных лекарств и вакцин в форме комплексных научно-технических проектов.

Планы исследований в проекте постановления описаны для четырех отраслей — скотоводства, свиноводства, птицеводства и аквакультуры.

Основные цели, обозначенные в подпрограмме ФНТП,— доведение к 2030 году обеспеченности сельхозпроизводителей отечественными ветпрепаратами до 70%, отечественными вакцинами — до 37%.

Отметим, содержание подпрограммы фактически повторяет контуры федерального проекта «Обеспеченность АПК отечественными препаратами и вакцинами», которые в мае на пленарной сессии по продовольственной безопасности обозначала министр сельского хозяйства Оксана Лут (подробнее см. “Ъ” от 20 мая). В Минсельхозе на вопрос “Ъ” о том, как будут соотноситься подпрограмма и федеральный проект, четкого ответа не дали, обозначив лишь, что работу по формированию проекта министерство «ведет», а разработанная программа «будет реализовываться до 2030 года».

Впрочем, «переупаковка» содержимого федерального проекта в подпрограмму ФНТП может оказаться рациональной. Причина — риски, связанные с разработкой лекарств и вакцин, а также длительность проведения доклинических и клинических исследований в отсутствие заведомых гарантий их успешности. На это в ходе майского выступления особо обращала внимание Оксана Лут. В пользу этой версии говорит и снижение целевого уровня обеспеченности вакцинами в подпрограмме ФНТП до 37%: министр ранее называла цифру 47% (см. “Ъ” от 20 мая).

В последние два года сложность и «многоступенчатость» создания и ввода в оборот многих критически важных ветпрепаратов не раз становились аргументом в спорах участников рынка с депутатами и сенаторами, предлагавшими запрет или заметное ограничение ввоза соответствующей импортной продукции.

Подпрограмма ФНТП, отметим, учитывает в силу специфики и длительность разработок, и их во многом экспериментальный характер. Формат же федерального проекта предполагает не только большую строгость требований к срокам и результатам, но и их взаимоувязанность с другими федеральными и национальными проектами, вследствие чего локальные неудачи могут оказывать влияние и на связанные с ними инициативы.

Кристина Боровикова, Олег Сапожков