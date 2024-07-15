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Коммерсантъ FM
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Маркетплейсы в лизинге

Аренда оборудования вышла на онлайн-площадки

В первой половине лета крупнейшие маркетплейсы начали заявлять о выходе на рынок лизинга. Такие планы есть как минимум у «Озона» и «Яндекс Маркета». Лизинг может стать еще одним инструментом удержания партнеров на площадке, но у маркетплейсов может не быть достаточных компетенций по работе с риском на предмет лизинга, указывают эксперты.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На днях о запуске собственного лизингового направления сообщил «Яндекс Маркет». Лизинг будет доступен для любой заинтересованной компании, не только для B2C-продавцов «Яндекс Маркета». Инструмент будет распространяться на наиболее популярные категории товаров: офисное и строительное оборудование, электронику, технику для кафе и ресторанов. Эти категории составляют большинство ассортимента маркета для бизнеса, пояснили в компании. На первый квартал 2024 года на маркете для бизнеса присутствуют около 40 тыс. продавцов и более 320 тыс. бизнес-покупателей. 85% клиентов относятся к МСП. «Лизинг будет востребован среди заказчиков для бизнеса — клиент сразу сможет ввести оборудование в оборот и начать на нем зарабатывать»,— ожидают в компании.

Юрий Колесников, глава совета директоров компании «МСБ-Лизинг», в интервью “Ъ” 5 июля:

«В первом полугодии ожидавшегося всеми охлаждения спроса на рынке лизинга не произошло. Сейчас мы наблюдаем высокий спрос на обновление технического парка, замену спецтехники, приобретение нового оборудования».

В июне о создании юрлица — «Озон Лизинг» — объявил «Озон». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал компании — 70 млн руб. Предполагается, что компания займется финансовым лизингом как для клиентов и партнеров маркетплейса, так и для внешнего рынка, выдачи начнутся в 2024 году. В «Озоне» и других маркетплейсах не ответили на запрос “Ъ”.

Согласно опросу участников лизинговой отрасли, ни один маркетплейс пока не заключает лизинговые сделки, как минимум на рынке.

Для маркетплейсов развитие лизинговых сервисов — это возможность наращивания продаж в сегменте B2B, отмечают эксперты.

Перспективным направлением может стать и лизинг для селлеров, полагает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Роман Корнев. «Маркетплейсы обладают огромными клиентскими базами, что дает им возможность, к примеру, включать отдельные финансовые предложения в общий пакет обслуживания селлеров и удерживать своего клиента внутри экосистемы»,— уверен он. В лизинговом бизнесе, вероятно, основная ставка будет делаться на продавцов, которым для ведения своей деятельности нужен транспорт, допускает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. В случае с «Яндексом» наверняка рассматривается также и возможность переманить к себе на лизинговое обслуживание парки такси и каршеринга через соответствующие линии бизнеса группы, рассуждает он.

По данным на конец первого квартала нынешнего года, у «Яндекс Маркета» было 80,5 тыс. активных продавцов, у «Озона» — 500 тыс. Автопарк «Яндекс Драйва» по состоянию на конец марта 2024 года достиг 16,9 тыс. машин. По итогам первого квартала у «Яндекс Такси» 1,75 млн активных водителей.

Опрошенные “Ъ” участники лизингового рынка пока с осторожностью смотрят на лизинговые перспективы маркетплейсов, хотя сами в работе с ними заинтересованы. ГК «Альфа-Лизинг», к примеру, ведет переговоры с несколькими маркетплейсами о том, чтобы предоставить им финансовый инструмент для покупки товаров, предлагаемых на их площадках. В первую очередь это касается купли-продажи автомобилей.

Для лизинговой компании маркетплейс выступает онлайн-витриной, на которой мы можем предложить клиенту цифровой путь оформления лизинга, рассказывает директор по развитию бизнеса ГК «Альфа-Лизинг» Иларион Демчиков.

«Безусловное преимущество маркетплейсов — доступ ко всему объему информации о партнере, работающем на их площадке. Но есть ли у них опыт андеррайтинга и управления риском, работы с физическим предметом лизинга? — рассуждает собеседник “Ъ” в одной из компаний, активно работающей с селлерами и маркетплейсами.— Я бы скорее ожидал не развития собственного лизинга маркетплейсами, а их коллаборации с небольшими и узкоспециализированными лизинговыми компаниями, которым не хватает мощностей для масштабирования бизнеса, при этом работать с предметами лизинга и рисками они умеют».

Участники лизингового рынка пытаются повысить маржинальность

Успешные примеры таких партнерств уже есть, напоминает гендиректор «Флит Автолизинга» (входит в ИГ «Инсайт») Алексей Смирнов: компания «Флот» смогла менее чем за год нарастить лизинговый портфель примерно до 20 млрд руб. в сегменте такси, опираясь только на клиентов «Яндекс Такси». А лизинговая компания «Аренза», специализирующаяся на оборудовании для МСБ, давно сотрудничает со специализированными маркетплейсами поставщиков оборудования для бизнеса в сегментах общепита, строительной техники и т. д., рассказывает ее гендиректор и основатель Олег Сеньков. Он также напоминает, что чаще всего на маркетплейсах представлены товары от поставщиков, которые не платят НДС, а также недорогое оборудование. «В этой ситуации собственный лизинг от маркетплейсов теряет актуальность»,— считает он.

Полина Трифонова, Дарья Андрианова

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