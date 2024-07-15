Водка пошла просто премиально

Увеличение объема потребления водки и рост интереса к премиальным брендам стимулируют в сегменте инвестиционную активность. 25% в ООО «Эврика», владеющем марками Organika и Organika Life, от основателя компании Рената Хузина перешли совладельцу Ярославского ликеро-водочного завода Александру Мосякину. Сумма сделки могла составить до 75 млн руб., а в числе его партнеров по бизнесу оказались бывшие топ-менеджеры Сбербанка. Но экспортный потенциал российской водки пока сильно ограничен, напоминают на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линия по розливу водки

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Линия по розливу водки

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

25% долей в ООО «Эврика» в начале июня получил Александр Мосякин, следует из ЕГРЮЛ. Предприниматель мог консолидировать долю вышедшего из числа учредителей компании ее сооснователя, бывшего совладельца ГК «Заводы Гросс» (водка «Славянская») Рената Хузина. Господин Мосякин также владеет 25% в ООО «Ярославский ликеро-водочный завод» (ЯЛВЗ). В этой компании и самой «Эврике» “Ъ” оперативно не ответили. Связаться с господином Хузиным не удалось.

ООО «Эврика» существует с 2014 года. Помимо господина Мосякина доли в нем у экс-главы Сбербанка Андрея Казьмина (12,5%), Аллы Казьминой (37,6%), Александра Бринзы (14,9%) и ООО «ПСК-Решения» (10%), следует из «СПАРК-Интерфакс». Последним владеют Кирилл Полишкин (50,04%), Ян Вейцман (24,98%) и Залина Зангиева (24,98%). Господин Полишкин был заместителем директора департамента по работе с крупнейшими клиентами Sberbank CIB, господин Вейцман возглавлял одно из управлений по работе с клиентами Сбербанка.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», на балансе «Эврики» права на товарные знаки Organika, Organika Life и созвучные. Водка разливается на ЯЛВЗ, следует из информации на Winestyle.ru. Собеседник “Ъ” на алкогольном рынке предполагает, что стоимость брендов «Эврики» — 150–300 млн руб. Так, 25% в компании можно оценить в 37,5–75 млн руб.

Organika позиционируется как премиальная водка: стоимость позиций — от 950 руб.

Секретарь «Алкопро» Андрей Московский говорит, что бренд сложно назвать лидером в сегменте: он сильно уступает маркам Beluga и «Чистые росы».

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман называет его «середнячком» среди премиальных водок. Но эксперт видит потенциал, продиктованный общим ростом высокобюджетного сегмента. По данным Росалкогольтабакконтроля, которые приводит «Интерфакс», за первое полугодие российские водочные компании произвели 35,2 млн дал, рост год к году на 5,9%. Выпуск всех спиртных напитков крепостью более девяти градусов прибавил 10,5%, до 51,7 млн дал.

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что дорогая водка занимает 25% рынка. Общий рост потребления и производства водки эксперт называет традиционным кризисным трендом. Из-за неспокойной обстановки в мире многие стараются минимизировать стресс через крепкие алкогольные напитки, поясняет Станислав Кауфман. Вместе с ростом доходов населения в отдельных регионах люди, по его мнению, могут переключаться на более дорогие марки. Господин Дробиз добавляет, что количество потребителей водки в стране в целом растет, «присоединились четыре новых региона, а средний класс реже ездит на отдых за рубеж».

Проблемой для рынка премиальной водки может быть ограничение экспорта: в 2022–2023 годах западные страны запретили импорт российской продукции в рамках санкций.

Согласно данным, которые приводит «РИА Новости», в 2023 году российские производители экспортировали водки на $59,7 млн против $141,7 млн годом ранее. Почти половина объема ($27,9 млн) пришлась на Казахстан. Основная битва между брендами сейчас идет за постсоветские страны, замечает господин Кауфман, хотя российские производители также стремятся наладить поставки в страны Латинской Америки (см. “Ъ” от 24 июня).

Александра Мерцалова, София Мешкова, Владимир Комаров