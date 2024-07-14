Не зря трава растет на грунте

Победителем Wimbledon, завершившегося в Лондоне на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, второй раз подряд стал Карлос Алькарас, который, в отличие от прошлого года, обыграл Новака Джоковича в трех, а не в пяти партиях. Завоевав свой четвертый титул на турнирах Большого шлема, 21-летний испанец стал шестым теннисистом в период Открытой эры (с 1973 года), покорившим травяной мейджор спустя несколько недель после триумфа на грунте Roland Garros.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карлос Алькарас стал четвертым теннисистом, который в 21 год выиграл четыре титула на мейджорах, присоединившись к Бьорну Боргу, Матсу Виландеру и Борису Беккеру

Фото: Hannah Mckay , Reuters Карлос Алькарас стал четвертым теннисистом, который в 21 год выиграл четыре титула на мейджорах, присоединившись к Бьорну Боргу, Матсу Виландеру и Борису Беккеру

Фото: Hannah Mckay , Reuters

Соотношение сил участников этого финала принципиальным образом отличалось от финала прошлогоднего, в котором Карлос Алькарас, на тот момент еще новичок уимблдонских титульных сражений, в драматичном, почти пятичасовом триллере превзошел их ветерана Новака Джоковича. Сейчас шансы испанца выглядели заметно выше. После Roland Garros он взял маленькую паузу, затем не покладая рук работал на травяных кортах в Лондоне всю вторую половину июня, а пройдя в конце первой недели через весьма хлопотное испытание в виде пятисетового матча третьего круга против американца Фрэнсиса Тиафо, набрал отличную форму, базирующуюся на огромном запасе уверенности в своих силах.

Поэтому 37-летний Новак Джокович, поразивший всех молниеносным возвращением после операции на правом мениске, перенесенной за три с половиной недели до старта Wimbledon, конечно, не мог не понимать, что переиграть такого Алькараса — сложнейшая задача.

Кстати, по словам Джоковича, его пример нельзя считать уникальным. Серб учитывал опыт Тейлора Фритца, который три года назад в аналогичной ситуации после Roland Garros имел на реабилитацию даже на несколько дней меньше. Правда, американец тогда преодолел на Wimbledon два круга, а Джокович добрался до финала, причем передышка, которую он получил в четвертьфинале из-за травмы австралийца Алекса де Минаура, выглядела важным, но не решающим вспомогательным фактором

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Фото: Alberto Pezzali / AP Новак Джокович

Фото: Alberto Pezzali / AP

Начало новой встречи двух больших чемпионов разных поколений в очередной раз дало повод вспомнить прошлогодний финал. Точнее, один его эпизод — марафонский, продолжавшийся 26 минут, пятый гейм третьего сета, в котором испанцу тогда удалось сделать брейк. Дело в том, что стартовый гейм на подаче Джоковича получился достаточно затяжным: в нем было разыграно двадцать очков, и через 14 минут после первого удара по мячу испанец реализовал свой пятый брейк-пойнт.

Игра у Джоковича сразу не пошла по нескольким причинам.

Во-первых, сказывалось психологическое давление, с которым в столь ответственных матчах трудно справиться даже столь искушенному мастеру.

Во-вторых, Алькарас при любой возможности пытался использовать микроскопические ограничения в передвижениях Джоковича, демонстрировавшего прекрасную растяжку и уникальную для своего возраста резвость, но все-таки старавшегося оберегать правую ногу.

Испанец же показывал почти идеальный теннис. Поэтому того уровня игры, который позволил сербскому теннисисту уверенно пройти таких оппонентов, как датчанин Хольгер Руне и итальянец Лоренцо Музетти, сейчас явно не хватало. Стоило Джоковичу слегка ослабить натиск с задней линии, как с другой половины корта без промедления следовал острейший ответ, а выходы серба к сетке не давали желаемого результата. Перекрывая практически весь корт своими не очень длинными, но быстрыми мускулистыми ногами и умудряясь доставать мячи даже в безнадежных ситуациях, Алькарас умудрился вогнать Джоковича в состояние легкой трясучки, и тот, вместо того чтобы забирать стопроцентно свои очки, раз за разом ошибался.

Вчистую проиграв два сета, Джокович ясно ощущал, что это провал.

Нечто подобное можно было наблюдать в финале US Open трехлетней давности против Даниила Медведева — с той лишь разницей, что Джокович тогда выглядел физически готовым на сто процентов, был на три года младше, а его соперник использовал другие тактические уловки и технические приемы. Фирменный зубодробительный удар справа, который чередуется с ювелирными укороченными, по-прежнему является основой игры Алькараса, который по сравнению с прошлым годом стал заметно стабильнее и опаснее бить слева.

Лишь после третьего гейма третьей партии, по ходу которого Джокович отыграл четыре брейк-пойнта, на его лице наконец появились эмоции, намекавшие на выход из состояния грогги.

Однако на финише девятого гейма последовал великолепный обводящий удар Алькараса, после которого он вышел подавать на матч. Тут-то гиганты Центрального корта совместными усилиями и реанимировали уже умершую интригу. Ведя 40:0, Алькарас из-за своих ошибок и блестящих выпадов еще не сломленного Джоковича не использовал три матчбола и впервые потерял свою подачу. Однако маленькое торжество великого серба так и не переродилось в коренной перелом. На тай-брейке Алькарас снова захватил контроль над ситуацией, заработал четвертый матчбол очередным отменным укороченным и, реализовав его второй подачей, наградил себя возможностью со спокойной душой наслаждаться вечерним просмотром финала футбольного чемпионата Европы.

Четвертый чемпионский титул на турнирах Большого шлема, завоеванный испанцем спустя пять недель после триумфа на Roland Garros, позволил ему присоединиться к Роду Лейверу, Бьорну Боргу, Рафаэлю Надалю, Роджеру Федереру и Джоковичу в списке теннисистов, которые в период Открытой эры (с 1973 года) сумели покорить в течение одного сезона два мейджора-антипода. Джокович же, увеличив до 37 рекордное количество сыгранных на них финалов, так пока и не смог добиться на них 25-й победы, а заодно стать самым возрастным чемпионом Wimbledon за последние полвека с небольшим. Пока им остается Роджер Федерер, который в 2017 году выиграл его в 35 лет.

Евгений Федяков