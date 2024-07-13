В «Парме» появился третий американец

Пермский баскетбольный клуб «Парма» объявил о заключении соглашения с американским защитником Алексом Хэмилтоном. 30-летний американец перешел в российский клуб из израильского «Хапоэля Хайфа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма» Фото: БК «Парма»

В чемпионате Израиля Хэмилтон принял участие в 13 матчах и в среднем набирал 12,6 очка, совершал 6,5 передачи, 5,1 подбора и 1,5 перехвата.

Игрок также выступал за фарм-команды «Голден Стэйт» и «Чикаго Буллз». В 2018 году начал европейскую карьеру, играл в Литве, Турции, Израиле и Польше. В 2023 году стал лидером Литовской лиги по перехватам и Чемпионом Польской лиги в составе БК «Морские Волки».

Ранее в Пермь перебрались центровой Ройс Хэмм и защитник Гарретт Нэвелс.