Региональные власти ликвидируют «Дирекцию по управлению активами Пермского края»

Правительство Пермского края опубликовало распоряжение о ликвидации ПКГУП «Дирекция по управлению активами Пермского края». Как указано в распоряжении, необходимые мероприятия, связанные с ликвидацией предприятия, возлагаются на краевое минимущество. В министерстве пояснили «Ъ-Прикамье», что государственные и муниципальные унитарные предприятия, созданные до 8 января 2020 года, подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года. Ликвидация ПКГУП обусловлена 484-ФЗ ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции».

По данным сервиса Kartoteka.ru, ПКГУП «Дирекция по управлению активами Пермского края» учреждено в 1997 году, уставный капитал общества составляет 1,2 млн руб. Председателем ликвидационной комиссии назначена Ирина Безматерных. Учредителем предприятия указано региональное минимущество. Ранее ПКГУП называлось ГУП «Дирекция строящегося племрепродуктора “Добрянский”» и было зарегистрировано в Добрянке. В 2013 году ПКГУП было реорганизовано. Предприятие занималось разработкой и построением эффективных моделей и механизмов управления объектами недвижимого имущества, управлением, эксплуатацией и содержанием имущества, находящегося в собственности Пермского края. Дирекция также организовывала и проводила конкурсы и аукционы на право заключения договоров аренды недвижимого имущества, занималась инвестиционной деятельностью.