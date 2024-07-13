От столиков не протолкнуться

Рост внутреннего турпотока, открытий заведений стритфуда и отмена запрета на продажу алкоголя на верандах стимулировали рестораторов активнее их развивать. За год количество заведений с летними террасами и уличными столиками в 16 крупнейших городах России выросло на 15%. Сейчас ими оснащены уже 22% кафе и ресторанов. Но в дальнейшем потенциал формата может быть ограничен: перспективные локации для заведений с летними верандами уже заняты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Количество заведений с летними верандами в 16 крупнейших городах России выросло на 15% год к году, до 12,3 тыс. на начало июля, подсчитали в 2ГИС. Ими оснащены 22% кафе и ресторанов, годом ранее доля оценивалась в 14,7%. Динамику аналитики 2ГИС связывают с ростом популярности формата столиков на улице: число заведений с ними за год выросло на 41,2%. В отличие от полноценных террас, такие зоны не оснащены навесом и могут работать без ограждений, поясняют в компании.

Наибольший прирост числа летних веранд в 2ГИС заметили в Воронеже — на 31% год к году (см. таблицу). Но самая высокая доля заведений с такими концепциями в Нижнем Новгороде — 29,4% от общего числа. Наименее популярны веранды в Омске, где они есть в 14,1% заведений. В Санкт-Петербурге и в Москве форматами оснащены 22,4% и 21,9% от общего числа работающих в городах заведений соответственно.

Открытия летних веранд активизировало развитие внутреннего туризма, говорит гендиректор бренда «Перчини» Элеонора Садилова.

Согласно прогнозам, высказанным вице-премьером Дмитрием Чернышенко, в этом году по России будет совершено 90 млн поездок, на 8,4% больше, чем годом ранее. Уличные зоны привлекают дополнительный поток гостей, рестораны без них в сезон будут проигрывать, отмечает бренд-директор сети «Андерсон» Екатерина Гамова. Формат, по ее подсчетам, обеспечивает рост выручки на 20–30%, а если речь о локации с красивым видом и высоким трафиком — 50%. Для бизнеса это возможность нивелировать спад в сезон отпусков и каникул, замечают во «Вкусно и точке».

Гости в первую очередь размещаются за столиками на улице, соглашается руководитель департамента TanukiFamily Екатерина Рыжова. В ГК «Шоколадница» говорят, что веранды остаются востребованными даже в жару. В «Юниресте» (управляет брендами KFC и Rostic`s) обращают внимание на то, что за год открылось много небольших заведений стритфуда площадью 40–50 кв. м. Внутри таких точек почти нет посадочных мест, они используют любую возможность расширения, поясняют в компании.

В июне количество покупок в заведениях стритфуда выросло на 9% год к году, в то время как в общепите в целом — на 4%, говорят в «Чек Индексе».

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Ирина Благовещенская напоминает, что с 1 июня официально появилась возможность продавать на верандах алкоголь. Это, по мнению эксперта, также могло подстегнуть открытия.

Во многих городах процесс согласования и эксплуатации веранд упростился, добавляет она. В качестве примера госпожа Благовещенская приводит Москву, где власти разрешили не убирать конструкции на зиму: «для предпринимателей процесс их сборки, логистики и хранения затратный».

Но дальнейший рост числа летних веранд может быть ограничен инфраструктурой городов: сидеть рядом с проезжей частью неуютно, а на узких улицах дополнительные столы могут мешать, считает директор по развитию франчайзинговой сети «Якитория» Александр Муратов. В Москве основные локации с верандами уже заняты и найти хорошее место с возможностью открыть летнюю зону сложно, соглашается Екатерина Рыжова.

Дарья Андрианова