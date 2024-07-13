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Коммерсантъ FM
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От столиков не протолкнуться

Открытие летних веранд у ресторанов сдерживает только проезжая часть

Рост внутреннего турпотока, открытий заведений стритфуда и отмена запрета на продажу алкоголя на верандах стимулировали рестораторов активнее их развивать. За год количество заведений с летними террасами и уличными столиками в 16 крупнейших городах России выросло на 15%. Сейчас ими оснащены уже 22% кафе и ресторанов. Но в дальнейшем потенциал формата может быть ограничен: перспективные локации для заведений с летними верандами уже заняты.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Количество заведений с летними верандами в 16 крупнейших городах России выросло на 15% год к году, до 12,3 тыс. на начало июля, подсчитали в 2ГИС. Ими оснащены 22% кафе и ресторанов, годом ранее доля оценивалась в 14,7%. Динамику аналитики 2ГИС связывают с ростом популярности формата столиков на улице: число заведений с ними за год выросло на 41,2%. В отличие от полноценных террас, такие зоны не оснащены навесом и могут работать без ограждений, поясняют в компании.

Наибольший прирост числа летних веранд в 2ГИС заметили в Воронеже — на 31% год к году (см. таблицу). Но самая высокая доля заведений с такими концепциями в Нижнем Новгороде — 29,4% от общего числа. Наименее популярны веранды в Омске, где они есть в 14,1% заведений. В Санкт-Петербурге и в Москве форматами оснащены 22,4% и 21,9% от общего числа работающих в городах заведений соответственно.

Открытия летних веранд активизировало развитие внутреннего туризма, говорит гендиректор бренда «Перчини» Элеонора Садилова.

Согласно прогнозам, высказанным вице-премьером Дмитрием Чернышенко, в этом году по России будет совершено 90 млн поездок, на 8,4% больше, чем годом ранее. Уличные зоны привлекают дополнительный поток гостей, рестораны без них в сезон будут проигрывать, отмечает бренд-директор сети «Андерсон» Екатерина Гамова. Формат, по ее подсчетам, обеспечивает рост выручки на 20–30%, а если речь о локации с красивым видом и высоким трафиком — 50%. Для бизнеса это возможность нивелировать спад в сезон отпусков и каникул, замечают во «Вкусно и точке».

Гости в первую очередь размещаются за столиками на улице, соглашается руководитель департамента TanukiFamily Екатерина Рыжова. В ГК «Шоколадница» говорят, что веранды остаются востребованными даже в жару. В «Юниресте» (управляет брендами KFC и Rostic`s) обращают внимание на то, что за год открылось много небольших заведений стритфуда площадью 40–50 кв. м. Внутри таких точек почти нет посадочных мест, они используют любую возможность расширения, поясняют в компании.

В июне количество покупок в заведениях стритфуда выросло на 9% год к году, в то время как в общепите в целом — на 4%, говорят в «Чек Индексе».

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Ирина Благовещенская напоминает, что с 1 июня официально появилась возможность продавать на верандах алкоголь. Это, по мнению эксперта, также могло подстегнуть открытия.

Во многих городах процесс согласования и эксплуатации веранд упростился, добавляет она. В качестве примера госпожа Благовещенская приводит Москву, где власти разрешили не убирать конструкции на зиму: «для предпринимателей процесс их сборки, логистики и хранения затратный».

В крупных городах растет число фреш-баров

Но дальнейший рост числа летних веранд может быть ограничен инфраструктурой городов: сидеть рядом с проезжей частью неуютно, а на узких улицах дополнительные столы могут мешать, считает директор по развитию франчайзинговой сети «Якитория» Александр Муратов. В Москве основные локации с верандами уже заняты и найти хорошее место с возможностью открыть летнюю зону сложно, соглашается Екатерина Рыжова.

Дарья Андрианова

Города-миллионники с наибольшим ростом числа летних веранд

Город Количество заведений с верандами в июле 2024 года Рост год к году (%) Доля от общего числа заведений (%)
Воронеж 323 31 17,3
Ростов-на-Дону 533 30 27,1
Казань 615 28 28,1
Омск 226 27 14,1
Краснодар 924 25 29,3
Уфа 289 20 18,9
Нижний Новгород 443 17 29,4
Екатеринбург 552 15 22,3
Волгоград 339 15 25,5
Пермь 258 15 16,9
Новосибирск 526 13 17,6
Санкт-Петербург 2327 13 22,4
Москва 4061 11 21,9

Источник: данные 2ГИС.

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