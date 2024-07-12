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Коммерсантъ FM
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Порты и дороги вступили в перевалку

Морем грузы идут не лучше, чем по земле

Перевалка грузов в морских портах РФ продолжает отставать от показателей прошлого года. По итогам первого полугодия она сократилась на 3,1% — практически пропорционально снижению погрузки на железных дорогах. На фоне низких экспортных цен и коммерческих коллизий первого квартала сократилась перевалка угля в портах юга и северо-запада. Сохраняется отставание и по нефтеналивным грузам. При этом заметно выросла перевалка удобрений, особенно в Большом порту Санкт-Петербург. Официальные прогнозы говорят о выходе по итогам года на прошлогодние объемы, однако аналитики полагают, что это возможно лишь в том случае, если с такой же задачей справятся железнодорожники.

Российским портам невозможно нарастить перевалку без пропорционального роста этого показателя на железной дороге

Российским портам невозможно нарастить перевалку без пропорционального роста этого показателя на железной дороге

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Российским портам невозможно нарастить перевалку без пропорционального роста этого показателя на железной дороге

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Грузооборот морских портов РФ в первом полугодии сократился на 3,1%, до 448,6 млн тонн, сообщила Ассоциация морских торговых портов (АСОП). Объем перевалки сухих грузов снизился на 2,7%, до 219,9 млн тонн, наливных — на 3,5%, до 228,7 млн тонн. Сократилась и перевалка ро-ро грузов — на 23,3%, до 2 млн тонн, а обработка грузов в контейнерах, напротив, выросла на 10,9%, до 27,6 млн тонн. На 3%, до 354,7 млн тонн, упали отправки экспортных грузов, импорт же увеличился на 4,7%, до 20,7 млн тонн, транзит — на 2,7%, до 34,3 млн тонн.

Если до апреля темпы отставания грузооборота портов от прошлогодних показателей нарастали, то с мая они пошли на спад.

За пять месяцев грузооборот портов сократился на 3,4% против 4,3% за четыре, сейчас динамика еще немного улучшилась.

Сильнее всего в массовом выражении сократилась погрузка угля, потерявшая 13 млн тонн, или 12%. Как и в январе—апреле (см. “Ъ” от 17 мая), основные потери пришлись на Азово-Черноморский бассейн, где на фоне ценовых споров угольщиков с ОТЭКО в начале года погрузка угля сократилась на 8,8 млн тонн, или на 49%, в первом полугодии. Погрузка угля в Тамани возобновилась в мае (см. “Ъ” от 28 мая), однако до сих пор порт отгрузил лишь 36% от прошлогодних объемов угля — 5 млн тонн против 14 млн в январе—июне 2023 года, или, согласно статистике АСОП, лишь 1,5 млн тонн с момента возобновления перевалки. Дальневосточный бассейн практически наверстал отставание от прошлогодних объемов, но на фоне низкой рентабельности поставок через порты Северо-Запада в условиях неблагоприятной мировой конъюнктуры заметно — на 9,1%, до 24 млн тонн — просела перевалка угля в портах Балтийского бассейна (основной объем приходится на Усть-Лугу). По тем же причинам снизилась его перевалка и в Арктическом бассейне (основной объем идет через порт Мурманск) — на 13,4%, до 7,7 млн тонн.

По наливным грузам в январе—июне через порты страны недогрузили 2 млн тонн нефти (снижение на 1,5%, до 138,2 млн тонн) и 7 млн тонн нефтепродуктов (минус 9,6%, до 66,6 млн тонн) относительно первого полугодия 2023 года.

На перевалку нефтепродуктов негативное влияние оказали аварии на НПЗ в результате атак дронов и запрет экспорта бензина с марта по май.

Сейчас действие запрета, формально истекающего в августе, приостановлено на фоне ожидаемого увеличения производства бензина в результате выхода установок из ремонтов (см. “Ъ” от 28 июня).

Лучшую динамику показала перевалка удобрений, она увеличилась на 4,7 млн тонн, или на 28,1%, до 21,3 млн тонн. В портах Балтики, на которые приходится основной объем перевалки удобрений, она прибавила 40,9%, причем наиболее резкий рост пришелся на Большой порт Санкт-Петербург, где было обработано на 4,2 млн тонн, или на 72,5%, больше грузов этого типа, чем в первой половине 2023 года.

Как заявил в начале недели глава Росморречфлота Андрей Тарасенко, ведомство рассчитывает, что по итогам года перевалка останется на уровне 2023 года. Тогда она выросла на 5% к 2022 году до 883,8 млн тонн. Надежда Малышева из PortNews полагает, что выход на прошлогодний объем перевалки возможен в том случае, если железнодорожники смогут наверстать отставание в погрузке. По итогам шести месяцев погрузка на сети ОАО РЖД сократилась на 3% (см. “Ъ” от 1 июля). По состоянию на начало июня ОАО РЖД ожидало положительную динамику погрузки по итогам года и пока прогноз не пересматривало.

Наталья Скорлыгина

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