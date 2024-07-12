Порты и дороги вступили в перевалку

Перевалка грузов в морских портах РФ продолжает отставать от показателей прошлого года. По итогам первого полугодия она сократилась на 3,1% — практически пропорционально снижению погрузки на железных дорогах. На фоне низких экспортных цен и коммерческих коллизий первого квартала сократилась перевалка угля в портах юга и северо-запада. Сохраняется отставание и по нефтеналивным грузам. При этом заметно выросла перевалка удобрений, особенно в Большом порту Санкт-Петербург. Официальные прогнозы говорят о выходе по итогам года на прошлогодние объемы, однако аналитики полагают, что это возможно лишь в том случае, если с такой же задачей справятся железнодорожники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российским портам невозможно нарастить перевалку без пропорционального роста этого показателя на железной дороге

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Российским портам невозможно нарастить перевалку без пропорционального роста этого показателя на железной дороге

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Грузооборот морских портов РФ в первом полугодии сократился на 3,1%, до 448,6 млн тонн, сообщила Ассоциация морских торговых портов (АСОП). Объем перевалки сухих грузов снизился на 2,7%, до 219,9 млн тонн, наливных — на 3,5%, до 228,7 млн тонн. Сократилась и перевалка ро-ро грузов — на 23,3%, до 2 млн тонн, а обработка грузов в контейнерах, напротив, выросла на 10,9%, до 27,6 млн тонн. На 3%, до 354,7 млн тонн, упали отправки экспортных грузов, импорт же увеличился на 4,7%, до 20,7 млн тонн, транзит — на 2,7%, до 34,3 млн тонн.

Если до апреля темпы отставания грузооборота портов от прошлогодних показателей нарастали, то с мая они пошли на спад.

За пять месяцев грузооборот портов сократился на 3,4% против 4,3% за четыре, сейчас динамика еще немного улучшилась.

Сильнее всего в массовом выражении сократилась погрузка угля, потерявшая 13 млн тонн, или 12%. Как и в январе—апреле (см. “Ъ” от 17 мая), основные потери пришлись на Азово-Черноморский бассейн, где на фоне ценовых споров угольщиков с ОТЭКО в начале года погрузка угля сократилась на 8,8 млн тонн, или на 49%, в первом полугодии. Погрузка угля в Тамани возобновилась в мае (см. “Ъ” от 28 мая), однако до сих пор порт отгрузил лишь 36% от прошлогодних объемов угля — 5 млн тонн против 14 млн в январе—июне 2023 года, или, согласно статистике АСОП, лишь 1,5 млн тонн с момента возобновления перевалки. Дальневосточный бассейн практически наверстал отставание от прошлогодних объемов, но на фоне низкой рентабельности поставок через порты Северо-Запада в условиях неблагоприятной мировой конъюнктуры заметно — на 9,1%, до 24 млн тонн — просела перевалка угля в портах Балтийского бассейна (основной объем приходится на Усть-Лугу). По тем же причинам снизилась его перевалка и в Арктическом бассейне (основной объем идет через порт Мурманск) — на 13,4%, до 7,7 млн тонн.

По наливным грузам в январе—июне через порты страны недогрузили 2 млн тонн нефти (снижение на 1,5%, до 138,2 млн тонн) и 7 млн тонн нефтепродуктов (минус 9,6%, до 66,6 млн тонн) относительно первого полугодия 2023 года.

На перевалку нефтепродуктов негативное влияние оказали аварии на НПЗ в результате атак дронов и запрет экспорта бензина с марта по май.

Сейчас действие запрета, формально истекающего в августе, приостановлено на фоне ожидаемого увеличения производства бензина в результате выхода установок из ремонтов (см. “Ъ” от 28 июня).

Лучшую динамику показала перевалка удобрений, она увеличилась на 4,7 млн тонн, или на 28,1%, до 21,3 млн тонн. В портах Балтики, на которые приходится основной объем перевалки удобрений, она прибавила 40,9%, причем наиболее резкий рост пришелся на Большой порт Санкт-Петербург, где было обработано на 4,2 млн тонн, или на 72,5%, больше грузов этого типа, чем в первой половине 2023 года.

Как заявил в начале недели глава Росморречфлота Андрей Тарасенко, ведомство рассчитывает, что по итогам года перевалка останется на уровне 2023 года. Тогда она выросла на 5% к 2022 году до 883,8 млн тонн. Надежда Малышева из PortNews полагает, что выход на прошлогодний объем перевалки возможен в том случае, если железнодорожники смогут наверстать отставание в погрузке. По итогам шести месяцев погрузка на сети ОАО РЖД сократилась на 3% (см. “Ъ” от 1 июля). По состоянию на начало июня ОАО РЖД ожидало положительную динамику погрузки по итогам года и пока прогноз не пересматривало.

Наталья Скорлыгина