Назад, к ядерному

Сенат США финализирует свой проект оборонного бюджета на 2025 финансовый год. Комитет по вооруженным силам на днях принял свою версию документа, в который вошел и ряд касающихся России нововведений. Так, законодатели предлагают Пентагону начать постепенную реконверсию тяжелых бомбардировщиков B-52, которые были лишены возможности нести ядерное оружие в рамках российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Это означает, что США не видят смысла в том, чтобы продолжать придерживаться количественных ограничений этого договора после его истечения в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американские законодатели уверены, что бомбардировщикам B-52 надо вернуть возможность нести ядерное оружие

Фото: U.S. Air Force / Tech. Sgt. Terrica Y. Jones / Handout / Reuters Американские законодатели уверены, что бомбардировщикам B-52 надо вернуть возможность нести ядерное оружие

Фото: U.S. Air Force / Tech. Sgt. Terrica Y. Jones / Handout / Reuters

Палата представителей Конгресса США одобрила свой вариант оборонного бюджета страны на 2025 фискальный год (начнется 1 октября 2024-го) еще в июне, предложив выделить Пентагону $895,2 млрд (на $9 млрд больше, чем в текущем году). А на этой неделе был опубликован 1200-страничный вариант бюджета, абсолютным большинством голосов (22 против трех) принятый Сенатским комитетом по вооруженным силам. Сенаторы предлагают выделить на нужды Пентагона $878,4 млрд (еще $33,4 млрд предложено потратить на оборонную деятельность в рамках Министерства энергетики и $11,5 млрд — на финансирование смежных проектов в иных ведомствах).

В документ вошел и ряд нововведений, непосредственно затрагивающих интересы России. Среди прочего, сенаторы хотят, чтобы Пентагон не позднее чем через 90 дней после вступления законопроекта в силу приступил к реконверсии (то есть обратному переоборудованию) тяжелых бомбардировщиков B-52, которые были лишены возможности нести ядерное оружие в рамках подписанного в 2010 году российско-американского ДСНВ.

У ВВС США на текущий момент есть 50 B-52, способных нести ядерное оружие (из них 33 развернуты, 13 находятся на хранении, четыре испытательных). Под неядерные миссии переоборудованы 40 самолетов (из них часть — на хранении).

Как следует из проекта бюджета, процесс реконверсии должен идти постепенно: сначала, видимо, более медленными темпами, чтобы не нарушить действующий до 5 февраля 2026 года ДСНВ, а затем уже ускоренно. Завершить все работы Пентагону предлагается к 31 декабря 2029 года.

В 2025 году на соответствующие работы предусмотрено выделение $4,5 млн.

Напомним, в феврале 2023 года Россия приостановила участие в ДСНВ, объяснив решение двумя причинами: тем, что обстоятельства кардинально изменились по сравнению с 2010 годом, когда он заключался, и тем, что США «существенным образом» нарушают этот договор. Претензии России касались как раз конверсионных процедур, разработанных США: Москва считала, что речь идет не о «реальных сокращениях», а о переоборудовании части пусковых установок морских ракет Trident II и тяжелых бомбардировщиков В-52Н таким образом, что сохраняется их возвратный потенциал. Российские официальные лица еще за несколько лет до приостановки участия в договоре говорили, что не могут «подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования баллистических ракет на подводных лодках и ядерного вооружения тяжелых бомбардировщиков» (см. “Ъ” от 6 февраля 2018 года). США же настаивали, что их конверсионные процедуры полностью соответствуют договору. Судя по положениям, вошедшим в сенатский проект оборонного бюджета США, американские законодатели считают, что переоборудовать бомбардировщики обратно в носители ядерных вооружений не так уж и сложно.

Между тем после приостановки своего участия в ДСНВ в 2023 году власти РФ объявили о готовности и далее придерживаться количественных ограничений, предусмотренных им: 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ); 1550 единиц для боезарядов на них; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ. США заявили, что также будут придерживаться количественных потолков по договору.

Специальная комиссия Конгресса США по стратегическим вопросам в октябре прошлого года рекомендовала начать проводить учения по дозагрузке предельного количества боеголовок на МБР и БРПЛ, а также разработать планы и процедуры по реконверсии пусковых установок БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков B-52. Как следует из сенатского проекта оборонного бюджета, законодатели решили пойти дальше и обязать Пентагон сразу приступить к обратному переоборудованию бортов.

По оценке научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, автора Telegram-канала «Ядерный буревестник» Александра Ермакова, США «хотят, по крайней мере, быть готовыми нарастить силы для одновременного сдерживания России и Китая». «Кроме восстановления способности B-52 нести ядерное оружие, в этой части можно упомянуть и то, что сенаторы предлагают рассмотреть возможность увеличения в будущем (более далеком, раз речь идет о перспективных Sentinel) количества развернутых МБР с 400 до 450, используя свободные шахты»,— отметил эксперт в беседе с “Ъ”. По его словам, реконверсия B-52, скорее всего, будет проходить в рамках планового ремонта и техобслуживания бомбардировщиков. «У них (ВВС США.— “Ъ”) в планах капитальная модернизация парка, с установкой новых двигателей и кабинного оборудования. В рамках этого можно провести и "нуклеаризацию"»,— предположил Александр Ермаков.

Сенат планирует рассмотреть проект оборонного бюджета до ухода на августовские каникулы.

Из прочих нововведений в документе бросается в глаза повышенное внимание к беспилотным летательным аппаратам, искусственному интеллекту, кибер- и квантовым технологиям.

В прошлом году власти США предложили России возобновить диалог по тематике стратегической стабильности и снижению ядерных рисков, с тем чтобы в том числе выработать договоренности на смену истекающему в 2026 году ДСНВ. Россия отвергла это предложение, потребовав, чтобы США сначала отказались от планов нанести ей «стратегическое поражение» и были готовы начать работу над устранением причин нынешней острой конфронтации между ними.

Елена Черненко