Не теряющий ритуальности

Власти Перми решили определить судьбу недостроенного крематория на Восточном кладбище по результатам инструментально-технического обследования объекта. Ранее в мэрии заявляли, что данный проект уже не является приоритетным, а новое здание крематория планируется возводить на Северном кладбище. По одной из версий, участок с недостроенным объектом может быть выставлен на торги. В администрации Перми эти сведения не подтверждают. Эксперт считает, что участок под недостроенным крематорием сложно использовать для целей, не связанных с ритуальными услугами.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Администрация Перми планирует организовать инструментально-техническое обследование недостроенного здания крематория на Восточном кладбище, сообщил Business Class со ссылкой на пресс-службу мэрии. По итогам обследования планируется определить состояние конструктивных элементов здания, а также определиться с дальнейшим использованием объекта.

По неофициальным данным, обследование будет проводиться с целью дальнейшей продажи недостроя в рамках приватизации муниципального имущества. В пресс-службе мэрии эти сведения не подтвердили.

Городские власти вели строительство крематория на Восточном кладбище более десяти лет, но оно так и не было завершено. При этом степень готовности объектов была довольно высокой: бытовой корпус был готов на 94%, трансформаторная подстанция — на 95%.

Руководство города принимало противоположные решения о достройке ритуального комплекса. Рассматривались предложения завершить проект за счет бюджетных средств или за счет инвестора. В итоге в конце 2021 года городские власти решили достроить объект за счет муниципального бюджета. Однако краевые коллеги считали, что объект мог быть построен в рамках концессионного соглашения с частным инвестором. В прошлом году администрация Перми приостановила работу над проектом крематория на Восточном кладбище, а в феврале неожиданно представила депутатам гордумы новый вариант — строительство крематория из быстровозводимых конструкций на Северном кладбище.

Последний вариант, по словам главы Перми Эдуарда Соснина, на данный момент рассматривается в качестве приоритетного. «На сегодняшний день мы рассматриваем и обсуждаем разные варианты, но основной — это не достройка старого, а возведение нового крематория. Для этого есть несколько причин. Одна из основных: те инженерные и проектные решения, которые применялись к крематорию на Восточном кладбище, уже не актуальны. Там, например, предусматривались печи, которые сейчас не актуальны. Тем более они европейского производства, и поставки просто невозможны»,— цитирует господина Соснина «Ura.ru». По его словам, новый объект планируется строить из газобетона, а участок под здание уже сформирован.

Строительством нового крематория займется региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — АО «ПРО ТКО». Как сообщает информагентство «Текст» со ссылкой на регоператора, проект планируется реализовать в несколько этапов: на первом планируется возвести крематорий на 10 тыс. кремаций в год и зал прощания, на втором — колумбарий и административное здание.

Бывший руководитель управления капитального строительства администрации Перми Денис Ушаков полагает, что участок под недостроенным крематорием на Восточном кладбище вряд ли может использоваться для целей, не связанных с ритуальными услугами: «Этот участок предназначался под строительство конкретного сооружения с прилегающим к нему колумбарием и соответствующими объектами благоустройства. Маловероятно, что тут можно построить аквапарк либо жилые дома».

«Решение о строительстве нового крематория, принятое мэрией, весьма резонансное. Конечно, чиновники могут принимать разные решения, в том числе непопулярные. Но в таком случае важно понимать: если принято решение о строительстве крематория на новом месте, то когда будет проект, прошедший все необходимые экспертизы, и новые конкретные сроки строительства и ввода в эксплуатацию?» — добавил Денис Ушаков.

Константин Кадочников