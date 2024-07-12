Три «Белых» врага

Правительство Японии в пятницу обнародовало Белую книгу по обороне — ежегодный доклад о стоящих перед страной угрозах и способах противодействия им. Вполне предсказуемо главными вызовами региональной безопасности названы Китай, Россия и КНДР. Документ, в частности, отражает обеспокоенность Токио растущими военными связями Москвы с Пекином и Пхеньяном, а также признает, что, несмотря на санкции, Россия способна вести боевые действия на Украине еще длительное время. Ответом Токио на это, согласно Белой книге, должны быть продолжение наращивания оборонного потенциала страны и укрепление сотрудничества с союзниками, включая НАТО. В МИД РФ ранее называли нынешний курс Японии враждебным, констатируя, что при таком раскладе «возобновление двустороннего политдиалога и практического взаимодействия» невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Justin Lynch / AP Фото: Justin Lynch / AP

«Международное сообщество вступило в самое трудное время послевоенной эпохи. Существующему порядку был брошен серьезный вызов, и мы признаем, что вступаем в новую эпоху кризиса»,— написал в предисловии к ежегодному докладу министр обороны Японии Минору Кихара.

Главным образом этот вызов, по версии Белой книги, для Японии создают три его соседа — Китай, Россия и Северная Корея. Их действиям в документе, представленном правительству 12 июля, достались весьма жесткие оценки.

Так, авторы Белой книги повторяют набирающий популярность у японского истеблишмента тезис о неделимости безопасности в Европе и Азии, указывая на возможность возникновения «серьезной ситуации» в Восточной Азии, подобной той, что произошла на Украине. Виной тому — агрессивное поведение Китая, в частности череда его военных учений у Тайваня, которые «демонстрируют часть стратегии Пекина по вторжению (на остров.— “Ъ”)». «Нельзя отрицать возможность усиления военной напряженности между Китаем и Тайванем в связи с такой повышенной военной активностью китайской стороны»,— отмечается в документе.

«Источником беспокойства для Японии» являются также и более тесные связи между Пекином и Москвой, находящие выражение в участившихся совместных военных маневрах двух стран вокруг Японии и их скоординированных действиях на море и в воздухе, «когда военные корабли вторгались в японские воды, а бомбардировщики пролетали вдоль Японского архипелага».

Исходя из содержания Белой книги, Россия служит причиной «сильного беспокойства» для Токио не только в связке с Китаем, но и сама по себе.

Например, по причине «оснащения российской армии на Дальнем Востоке новейшим вооружением» и «военными движениями России в Индо-Тихоокеанском регионе».

Разумеется, в ежегодном обзоре не обошли вниманием и продолжающийся конфликт на Украине. И здесь в Токио также сделали неутешительные для себя выводы: санкции Запада не сломили российский ВПК, так что Москва в состоянии вести боевые действия еще длительное время. «Российская сторона в 2023 году увеличила производственные мощности военной промышленности в четыре раза, увеличивает темп ремонта и производства каждого вида вооружений, в связи с чем для Украины еще более важным становится расширение помощи от стран Европы и США»,— отмечается в обзоре. А следом звучит очередная отсылка к ситуации в Азии: «Если с российской агрессией будут мириться, это может создать неверное впечатление, что одностороннее изменение статус-кво с помощью силы допустимо в других регионах, включая Азию».

Еще одна страна, традиционно вызывающая беспокойство Японии,— Северная Корея, которая еще в 2017 году грозила «чучхейскими ядерными бомбами утопить в море четыре неказистых острова Японского архипелага». Наращивание КНДР военной мощи за прошедший год «ознаменовалось усилением ядерного и ракетного потенциала, включая диверсификацию ракетных платформ и совершенствование разведывательной деятельности, наблюдения и рекогносцировки», и сейчас «военная деятельность Северной Кореи представляет собой еще более серьезную и непосредственную угрозу безопасности Японии, чем когда-либо прежде», с тревогой отмечают авторы Белой книги. И далее вполне предсказуемо выражают обеспокоенность по поводу углубления военных связей между Пхеньяном и Москвой.

Подробно пояснив, кто виноват в том, что Японии приходится сильно беспокоиться, авторы Белой книги записали и ответ на вопрос, что делать. Так, в нынешнем году, по свидетельству газеты The Japan Times, в документе впервые появилась отдельная глава, посвященная оборонному потенциалу и расходам.

Еще в 2022 году премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал к 2027 году повысить оборонные траты до 2% от национального ВВП, разработав пятилетний план стоимостью ¥43,5 трлн ($273 млрд). При этом, согласно нынешнему документу, 42% этой суммы уже были использованы. Большая часть денег пошла на строительство новых военных кораблей, оснащенных системой Aegis, на укрепление объектов и баз, а также на усиление «контратакующего потенциала» при помощи усовершенствованных ракет (как отечественных, так и американских Tomahawk). При этом расходы Токио на оборону в текущем финансовом году (до марта 2025 года) составят ¥8,9 трлн ($57 млрд), или 1,6% ВВП.

Япония и сама развивает свой потенциал и считает крайне важным продолжение сотрудничества в области безопасности со своим традиционным союзником США, с другими странами-единомышленниками (в первую очередь с Южной Кореей), а также с Североатлантическим альянсом. «НАТО является партнером нашей страны, разделяющим базовые ценности и ответственность за проблемы глобальной безопасности»,— говорится в Белой книге.

Примечательно, что нынешняя Белая книга вышла в свет почти одновременно с юбилейным саммитом НАТО, участником которого Фумио Кисида стал уже третий раз подряд.

При этом выводы о ключевых вызовах миропорядку, сделанные по итогам встречи в Вашингтоне, и те, что сейчас перечислили в Токио, фактически совпали.

Так, в итоговой декларации натовского саммита Россию назвали «наиболее значительной и прямой угрозой» безопасности блока, а Китай — «ключевым фактором, способствующим войне против Украины».

Тем временем в Москве не раз подвергали критике нынешний курс Токио и взгляды японской стороны. Так, на этой неделе заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что Россия примет меры, в том числе в военно-технической сфере, если Япония предпримет практические шаги для наращивания сотрудничества с НАТО. А на прошлой неделе он же заявил: «Сделанный администрацией Кисиды недальновидный выбор в пользу "семерочной солидарности" (имеется в виду G7.— “Ъ”) и конфронтационной политики в контексте ситуации вокруг Украины привел к беспрецедентной деградации российско-японских связей… Путь к возобновлению двустороннего политдиалога и практического взаимодействия может открыть только подкрепленный конкретными шагами пересмотр Японией враждебного курса в отношении России».

Наталия Портякова