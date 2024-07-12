И целого сета мало

Решающий матч Wimbledon пройдет без участия Даниила Медведева. В полуфинале против Карлоса Алькараса россиянин очень неплохо начал и взял первый сет, но в итоге все-таки не смог справиться с действующим чемпионом. Проиграв Алькарасу на этой стадии второй год подряд, Медведев, тем не менее, по итогам семи месяцев сезона набрал ровно 4000 рейтинговых очков и уже сейчас де-факто обеспечил себе одну из путевок в Турин на итоговый турнир Nitto ATP Finals.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реализовав в матче с Карлосом Алькарасом 33 из 56 своих выходов к сетке, Даниил Медведев (на фото), тем не менее, снова не смог добраться до финала Wimbledon

Фото: Mosaab Elshamy / AP Реализовав в матче с Карлосом Алькарасом 33 из 56 своих выходов к сетке, Даниил Медведев (на фото), тем не менее, снова не смог добраться до финала Wimbledon

Фото: Mosaab Elshamy / AP

Два дня отдыха, которые имел в своем распоряжении Даниил Медведев после четырех часов, проведенных на Центральном корте в четвертьфинале против Янника Синнера, позволяли ему немного перевести дух перед встречей с Карлосом Алькарасом, который, впрочем, готовился к их матчу лишь на несколько часов меньше. Хотя хорошей физической формы в данном случае, конечно, было мало. Медведеву требовалось во втором матче подряд показать свою лучшую игру, что в противоборствах с соперниками высшего уровня является одним из необходимых условий для победы. Ему нужно было как можно стабильнее подавать, оказывать на Алькараса постоянное давление, не позволяя ему вздохнуть спокойно, не делать подарков в ключевых розыгрышах.

В первой партии это получалось не всегда, но в целом она все-таки проходила с небольшим преимуществом Медведева, который на приеме стоял гораздо ближе к задней линии, чем в прошлогоднем полуфинале против Алькараса, и при первой же возможности не стеснялся бежать к сетке. Эти выходы не всегда были эффективными, поскольку техника выполнения медведевских ударов с лету все же оставляет желать лучшего, но порой приносили важные и очень красивые очки. В целом тактика россиянина работала неплохо и, дважды обменявшись с Алькарасом геймами на своих подачах, Медведев довел дело до тай-брейка, который провел просто превосходно и выиграл со счетом 7:1.

Проблема заключалась в том, что это еще ничего не значило, поскольку Алькарас последние две недели почти всегда долго запрягает.

В двух матчах из пяти, сыгранных на пути к полуфиналу, он терпел неудачу в стартовых партиях, еще в двух играл тай-брейки, но затем неизменно прибавлял. Вот и сейчас примерно через час после начала матча пошла принципиально иная игра. Сократив количество своих ошибок, испанец практически перестал помогать Медведеву, у которого к тому же резко, с 76% до 56% упал показатель попадания первой подачи. Неудивительно, что матч быстро и практически полностью перешел под контроль Алькараса, который в своем фирменном стиле начал перекрывать весь корт и выполнять отменные удары практически из любой точки — то есть заиграл в тот самый гениальный теннис, благодаря которому два года назад раскрылся его уникальный талант.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карлос Алькарас

Фото: Matthew Childs , Reuters Карлос Алькарас

Фото: Matthew Childs , Reuters

Второй и третий сеты не были для Медведева абсолютно провальными. Он потерял в них свою подачу лишь по одному разу, но на чужой не мог заработать ни одного брейк-пойнта, и не случайно на лице Хуана Карлоса Ферреро, обычно очень сдержанного в проявлении эмоций тренера Алькараса, можно было заметить улыбку.

А вот в четвертой партии присутствовала уже осязаемая интрига. Медведев отыграл ранний брейк, сделанный Алькарасом, и на равных бился с ним до счета 3:3. В те минуты россиянин был снова весьма неплох, но для выхода в финал этого оказалось мало. В середине седьмого гейма Медведев допустил двойную ошибку, и Алькарас, оставив за собой два из трех следующих розыгрышей, сделал решающий брейк.

В итоге — 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6 за 2 часа 55 минут.

По сравнению с прошлогодним полуфиналом, который выглядел совсем уж пресным, сейчас россиянин заставлял восхищаться собой искушенный теннисный бомонд, собравшийся на Центральном корте, и неоднократно ставил Алькараса в тупик острыми выпадами. Однако сбившийся прицел при подаче оказался слишком серьезным недостатком, чтобы одолеть поймавшего кураж великолепного испанца, поэтому Медведев, который победой над Синнером явно замахнулся на уимблдонский триумф, снова, уже четырнадцатый месяц подряд, остался без титула. Утешает болельщиков лучшего российского теннисиста лишь то, что с начала января по конец июля он набрал ровно 4000 рейтинговых очков. А значит, задачу попадания на итоговый турнир в Турин можно уже сейчас считать де-факто выполненной.

Евгений Федяков