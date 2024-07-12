Строительство второй очереди пермского зоопарка оценили в 250 млн рублей
ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» объявило аукцион на разработку проекта и строительство второй очереди пермского зоопарка. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 250,7 млн руб.
Согласно техническому заданию, подрядчик обязан выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ на основании проектно-сметной документации, включая установку сетей инженерно-технического обеспечения, благоустройство территории, проведение инструментальных, тепловизионных исследований и измерений. Начало работ, согласно документации, приходится на 19 февраля 2025 года, окончание – 20 ноября 2025 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 июля 2024 года. Итоги конкурса подведут 5 августа.