Совместная коллекция Tami Gee и Mriya Resort & SPA

Бренд одежды и аксессуаров Tami Gee готовит к выпуску коллекцию одежды, созданную совместно с российским премиум-курортом Mriya Resort & SPA. Выход капсулы приурочен к десятилетию курортного комплекса. В коллекцию вошли костюмы, платья, свитшоты и топы — все вещи выполнены в морских и розоватых оттенках или украшены цветочным принтом. Круизная коллекция Tami Gee и Mriya Resort & SPA отлично подойдет для отдыха на пляже, прогулок на яхте или ужина в ресторане на побережье.

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