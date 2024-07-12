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Коммерсантъ FM
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Совместная коллекция Tami Gee и Mriya Resort & SPA

Бренд одежды и аксессуаров Tami Gee готовит к выпуску коллекцию одежды, созданную совместно с российским премиум-курортом Mriya Resort & SPA. Выход капсулы приурочен к десятилетию курортного комплекса. В коллекцию вошли костюмы, платья, свитшоты и топы — все вещи выполнены в морских и розоватых оттенках или украшены цветочным принтом. Круизная коллекция Tami Gee и Mriya Resort & SPA отлично подойдет для отдыха на пляже, прогулок на яхте или ужина в ресторане на побережье.

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Фото: Tami Gee х Mriya Resort & SPA

Фото: Tami Gee х Mriya Resort & SPA

Фото: Tami Gee х Mriya Resort & SPA

Фото: Tami Gee х Mriya Resort & SPA

Фото: Tami Gee х Mriya Resort & SPA

Фото: Tami Gee х Mriya Resort & SPA

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Фото: Tami Gee х Mriya Resort & SPA

Фото: Tami Gee х Mriya Resort & SPA

Фото: Tami Gee х Mriya Resort & SPA

Фото: Tami Gee х Mriya Resort & SPA

Фото: Tami Gee х Mriya Resort & SPA

Фото: Tami Gee х Mriya Resort & SPA

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