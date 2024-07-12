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Пермский агрохолдинг приобрел у структуры Сбербанка сельхозпредприятие «Пихтовское»

ООО «К4» стало новым владельцем ООО «Пихтовское», приобретя его у структуры Сбербанка ООО «СБК Гранд». Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник, близкий к предприятию. Связаться с директором «К4» Алексеем Киселевым по известному номеру «Ъ-Прикамье» не удалось.

В апреле стало известно, что в собственность «СКБ Гранд» перешло недвижимое имущество (здания и земельные участки) и оборудование фермы в Шабуровском сельском поселении Частинского округа. Общество также оставило за собой семь колесных тракторов, четыре зерноуборочных и кормоуборочных комбайна и другую сельскохозяйственную технику.

Ранее ООО «Пихтовское» управляло самой большой фермой агрохолдинга на 3,4 тыс. голов. Общество, как и другие компании, входящие в «Ашатли», было закредитовано у Сбербанка. Всего агрохолдинг получил в кредитной организации более 529,5 млн руб., но не смог обслужить задолженность на сумму свыше 273,4 млн руб. В 2021 году банк обратился с заявлениями о банкротстве всех юрлиц группы. Имущество ООО «Пихтовское» на тот момент находилось в залоге у Сбербанка. В прошлом году имущество «Пихтовского» было выставлено на торги, которые признали несостоявшимися из-за отсутствия участников. Повторные попытки продать активы также не имели успеха по аналогичным причинам.

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