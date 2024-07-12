26 марта в Telegram запустилась игра Hamster Kombat. Десять дней спустя в ней был зарегистрирован уже 1 млн игроков. Вскоре после этого она стала главным феноменом 2024 года. «Ъ-Review» разбирался, как устроен этот проект и кто на нем заработает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vahid Salemi, AP Фото: Vahid Salemi, AP

По праву второго

История успеха Hamster Kombat началась задолго до запуска: 1 января 2024 года в Telegram появилась встроенная игра-кликер от Notcoin. Все, что нужно было делать пользователям — кликать на изображение монетки на экране, пока не иссякнет запас энергии, чтобы получить эти самые виртуальные монетки. А их уже можно либо просто копить, либо вкладывать в прокачку, чтобы выбивать больше монет за один удар пальцем по экрану.

Создатели пообещали, что затем эти виртуальные монеты превратятся в реальные. Точнее, в цифровые токены NOT, которые уже можно будет конвертировать в любую другую криптовалюту или вывести через биржи в фиатные деньги. Разработчикам поверили миллионы игроков. Тем более что Notcoin рекламировал сам Павел Дуров. В итоге уже через пару месяцев у проекта была аудитория в 35 млн пользователей.

Примерно в это же время в Telegram был зарегистрирован еще один схожий проект — Hamster Kombat, где нужно было «тапать» уже не монетку, а хомяка. 1 апреля Notcoin остановил игру — накликать себе монеты больше было нельзя. Зато разработчики, как и обещали, провели Airdrop — распределение токенов среди участников проекта. Это произошло 16 мая. В общей сложности было роздано более 80 млрд токенов NOT, 90% из которых были распределены среди игроков.

С этого дня начался взрывной рост интереса пользователей к Hamster Kombat. Ведь тогда стало понятно, что заработать деньги за игру в телефоне вполне реально.

Хомяк-рекордсмен

Кто именно создал Hamster Kombat, неизвестно. По данным онлайн-издания The Bell (признано Минюстом иностранным агентом), за ее созданием стоят сооснователь CarPrice и CarMoney Эдуард Гуринович, а также Александр Зеленщиков и Александр Пасечник. Официальных данных о создателях этого проекта пока нет, в отличие от того же Notcoin. Его разработчиком является компания Open Builders Александра Плотвинова. Эта же компания занималась и разработкой встроенного электронного кошелька для Telegram — Wallet.

Но кто бы ни стоял за «Хомяком», основатели игры продумали все до мелочей, учтя ошибки своего прародителя. Авторы проекта настаивают: это не очередная игра-кликер, а стратегия управления криптовалютной биржей. Несмотря на распространившийся мем о «тапании хомяка», бесконечно тыкать в экран смартфона в Hamster Kombat действительно очень быстро становится бесполезным. Весь упор здесь сделан на прокачке карточек, дающих пассивный доход. Большинство из них становятся доступны при накоплении достаточного количества монет. Но самые выгодные карточки открываются только за приглашение в игру друзей. Друзьями тут считаются только те, кто перешел по реферальной ссылке игрока. То есть исключительно новые пользователи. Так создатели умело стимулируют постоянный рост числа игроков. А их, по заверению самого проекта, стало уже 200 млн. Добиться такого результата за столь короткий период времени до этого удавалось лишь двум проектам — игре Pokemon Go и социальной сети Илона Маска Threads.

Но куда важнее для создателей игры не эта цифра. Hamster Kombat — это не только игровое приложение в Telegram. Это целая россыпь каналов в социальных сетях — Telegram, YouTube, Twitter. И их «Хомяк» штурмует с небывалым напором. 6 июля количество подписчиков официального Telegram-канала Hamster Kombat достигло 50 млн — рекорд для социальной сети Павла Дурова. 26 июня официальный аккаунт отчитался о 10 млн подписчиков в Twitter, а 28 июня Cointelegraph сообщил, что команда Hamster Kombat подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса, как самый быстрорастущий канал в истории YouTube.

Отметки в 10 млн подписчиков канал «Хомяка» достиг всего за 6 дней 13 часов и 15 минут. На 8 июля у канала было уже 32,6 млн подписчиков. И это только у основного канала. А ведь у проекта еще 17 локальных каналов на разных языках. А это еще более 5 млн подписчиков.

Такое внимание пользователей к социальным сетям игрового проекта не случайно. Создатели Hamster Kombat старательно подталкивают игроков к посещению оригинального YouTube-канала и просмотру роликов на нем. Каждый день игрокам предлагается выполнить задание — перейти по ссылке и посмотреть свежий выпуск новостей от «Хомяка». За это игрок получает немного виртуальных монет на свой баланс. А вот сам проект зарабатывает на этом вполне реальные деньги. Всего за месяц своего существования официальный канал Hamster Kombat в YouTube принес создателям $5,2 млн рекламных доходов. Размер ежедневного дохода растет с количеством игроков.

Кроме того, проект получает рекламные доходы от Telegram и Twitter, а также заключает партнерские сделки. Самая громкая из них — с букмекерской конторой Winline. По словам различных источников, за то, чтобы реклама компании регулярно появлялась в Hamster Kombat во время футбольного чемпионата Европы, букмекер мог заплатить порядка $100 тыс.

Погоня за мечтой

Проект уже позволяет заработать на своем продвижении блогерам на YouTube, авторам Telegram-каналов и сообществам в VK. В самой игре каждый день обновляются список комбинации из трех карточек, за покупку которых пользователи получают 5 млн монет и кодовое слово, которое нужно «натапать» азбукой Морзе. Правильную комбинацию и слово наперегонки публикуют как раз блогеры и сообщества, пытаясь заработать как можно больше просмотров (а значит и рекламных доходов от площадок).

Сколько заработают на «Хомяке» рядовые пользователи и заработают ли вообще, пока не ясно. Свои монеты они рассчитывают получить по время эйрдропа. Но когда он состоится, знают, наверное, только создатели Hamster Kombat.

Тем временем сам проект уже успел привлечь внимание не только игроков, но и регуляторов разных стран. Например, руководство Ирана считает, что эта игра — часть «мягкой войны» Запада. Многие правительственные чиновники заявили, что видят в Hamster Kombat инструмент пропаганды западных ценностей, пока страна борется с высокой инфляцией, малым количеством рабочих мест и санкциями, наложенными теми же западными странами.

СМИ Узбекистана поспешили сообщить в середине июня, что при попытке заработать на монетах Hamster Kombat граждан будут сажать в тюрьму. Однако Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана (НАПП) позднее внесло разъяснения: играть в «Хомяка» узбекским гражданам можно без каких-либо опасений. Но как только создатели выпустят токен HMSTR, эти монеты будут регулироваться государством, как любой криптовалютный актив. А значит, покупка, продажа и обмен этих токенов можно будет осуществлять только через национальных провайдеров услуг. Если те, конечно, захотят работать с токеном Hamster Kombat. В противном случае за торговлю HMSTR действительно можно будет получить тюремный срок.

Российские власти пока не запрещают играть в Hamster Kombat. Однако такие призывы уже звучали — от уполномоченной по правам ребенка Республики Татарстан Ирины Волынец, от главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Депутат Виталий Милонов же просто назвал игру очередным помешательством, как Pokemon Go или Tiktok.

В МВД же предупреждают, что играть в Hamster Kombat стоит ответственно, так как ее популярность привлекает мошенников. Те, например, предлагают купить «друзей», чтобы разблокировать больше карточек в игре. Однако, как только пользователь переводит деньги, мошенники перестают выходить на связь. Появляются в Telegram и двойники «Хомяка», которые предлагают пользователям подключить свои криптокошельки. Токены с этих кошельков в итоге оказываются в распоряжении злоумышленников.

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Кирилл Сарханянц