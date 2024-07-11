Правозащитника оставят в колонии

В четверг Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу сооснователя «Мемориала» (организация внесена в реестр иностранных агентов, а затем ликвидирована по решению суда) 71-летнего Олега Орлова (внесен в реестр иноагентов), приговоренного к двум с половиной годам колонии по статье о повторной дискредитации ВС РФ (ст. 280.3 УК РФ). Сторона защиты настаивала, что господин Орлов (внесен в реестр иноагентов) невиновен, а дело содержит в себе множество процессуальных ошибок, с чем категорически не согласился гособвинитель. Суд оставил приговор без изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правозащитник Олег Орлов (признан иностранным агентом)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Правозащитник Олег Орлов (признан иностранным агентом)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как ранее рассказывал “Ъ”, в марте 2022 года Олег Орлов (внесен в реестр иноагентов) впервые вышел на Театральную площадь в одиночный пикет против ввода российских войск на территорию Украины, за что получил штраф по ст. 20.3.3 КоАП («Дискредитация действий ВС РФ»). Позже правозащитник снова был оштрафован за пикет на Красной площади. В ноябре того же года господин Орлов (внесен в реестр иноагентов) опубликовал в соцсети перевод своей статьи для французского издания Мediapart, в которой раскритиковал решение о начале СВО и политический режим в стране. С учетом двух предыдущих административных протоколов это стало основанием для возбуждения дела по ст. 280.3 УК РФ (о повторной дискредитации армии). Прокуратура потребовала оштрафовать правозащитника на 250 тыс. руб.

В октябре 2023 года Головинский райсуд назначил ему штраф в размере 150 тыс. руб. Однако приговор не устроил гособвинителя. В ходе апелляции в Мосгорсуде он заявил, что в деле не установлен мотив преступления, и попросил вернуть дело в прокуратуру, отменив приговор первой инстанции. Суд ходатайство удовлетворил. При повторном рассмотрении дела выяснилось, что в числе мотивов следствие обнаружило «идеологическую вражду против традиционных российских духовно-нравственных и патриотических ценностей» и «ненависть в отношении социальной группы "военнослужащие вооруженных сил РФ"».

«Вражду» и «ненависть» судья квалифицировал как отягчающее обстоятельство.

И в феврале 2024 года правозащитник был приговорен к двум годам и шести месяцам колонии общего режима по статье о повторной дискредитации вооруженных сил РФ.

В четверг Мосгорсуд рассмотрел апелляцию защиты на этот приговор. Защита вышла с ходатайством отложить рассмотрение. Олег Орлов (внесен в реестр иноагентов), который участвовал в процессе по видеосвязи из СИЗО-2 Сызрани, пожаловался, что дополнения адвоката к апелляционной жалобе Мосгорсуд отправил ему в «ненадлежащем виде»: правозащитник не смог разобрать мелкий текст из-за проблем со зрением. Судья Мария Ларкина ходатайство отклонила.

Адвокат Катерина Тертухина обратила внимание суда, что после возвращения дела следователь назначил новую экспертизу, на основании которой в обвинительном заключении появился мотив «идеологической вражды»: «УПК не позволяет органам следствия после возвращения уголовного дела прокурору составлять новое обвинительное заключение, в котором ухудшается положение обвиняемого». В деле нет ни одного доказательства мотива ненависти и вражды, как и доказательств вины по всем эпизодам «дискредитации», настаивала сторона защиты.

Проведение новой экспертизы, в свою очередь объяснил гособвинитель, было направлено «на устранение сомнений».

Кроме того, обвинение было предъявлено без изменения квалификации, а появление в деле отягчающих обстоятельств нельзя считать «ухудшением положения».

В итоге суд принял решение оставить приговор Олегу Орлову (внесен в реестр иноагентов) без изменений.

Адвокат Олега Орлова (внесен в реестр иноагентов) от комментариев СМИ отказалась. Супруга правозащитника Татьяна Касаткина сообщила, что приговор Мосгорсуда будет обжалован.

Эмилия Габдуллина