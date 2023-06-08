Все грани дискредитации

В четверг Головинский районный суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела одного из старейших российских правозащитников Олега Орлова. 70-летнего сооснователя «Мемориала» (внесен в реестр иноагентов и ликвидирован ВС; в 2022 году награжден Нобелевской премией мира) обвиняют в «повторной дискредитации» армии — за публикацию текста, в котором он раскритиковал СВО и российскую власть. В качестве общественного защитника господина Орлова на суде представлял лауреат Нобелевской премии мира-2021 Дмитрий Муратов.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Олег Орлов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

К трем часам дня попасть в суд было практически невозможно: на входе в здание и во дворе толпились журналисты и правозащитники. Процесс пришлось перенести в более просторный кабинет, но и туда зайти удалось не всем. В начале заседания Олег Орлов попросил допустить журналиста Дмитрия Муратова как общественного защитника: «Я знаком с Муратовым в течение 30 лет и доверяю ему. Последнее имеет для меня определяющее значение». Несмотря на протест прокурора, судья Кристина Кострюкова удовлетворила ходатайство.

Адвокат Катерина Тертухина попросила суд приостановить рассмотрение дела, указав, что Олег Орлов направил в Конституционный суд жалобу на административную статью о «дискредитации» армии (ст. 20.3.3 КоАП). Правозащитник уверен, что принятая в прошлом году норма ограничивает право на мирные собрания, свободу мысли и слова, а также запрет на установление государственной идеологии и дискриминации. Но судья Кострюкова отказала, указав, что КС еще не принял жалобу господина Орлова к рассмотрению.

Затем слово предоставили господину Муратову. Он также попросил суд приостановить процесс и направить в КС запрос о проверке конституционности уже уголовной ст. 280.3 УК РФ о «повторной» дискредитации, по которой, собственно, обвиняется господин Орлов. Напомним, в марте 2022 года правозащитник вышел на Театральную площадь с одиночным пикетом против спецоперации и был оштрафован на 50 тыс. руб. по ст. 20.3.3 КоАП. Затем господин Орлов вышел с плакатом на Красную площадь — и был снова оштрафован. В ноябре правозащитник опубликовал в соцсети перевод своей статьи «Они хотели фашизма, они его получили», написанной для французского издания Мediapart, после чего было возбуждено уже уголовное дело о «повторной» дискредитации российских войск. По мнению следствия, в этой статье действия ВС РФ «характеризуются как преступные, фашистские, связанные с убийством мирных граждан и разрушением гражданской инфраструктуры».

Господин Муратов начал было рассказывать об одиночном пикете правозащитника, но был прерван судьей: «Какое это имеет отношение к тому, что я должна направить в Конституционный суд запрос о конституционности уголовной ст. 280.3?».

Тогда журналист пересказал судье содержание статьи господина Орлова. А после отметил, что ст. 280.3 УК РФ позволяет привлекать «за любое мирное выражение критического мнения». «Тем самым эта статья подрывает идеологическое многообразие как основу конституционного строя России, подавляет свободу мысли и слова и расходится с запретом на повторное осуждение за одно и то же преступление»,— заявил господин Муратов. Но судья отказала.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дмитрий Муратов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Общественного защитника сменила профессиональная защитница. Адвокат Катерина Тертухина попросила судью вернуть дело в прокуратуру, заявив, что в «обвинительном заключении нет важной информации о существе обвинения». По ее словам, в обвинительном заключении не раскрыто понятие «дискредитация», не указано, какую общественную опасность несли действия господина Орлова, какую общественную опасность он осознавал и какие последствия он предвидел.

Вторым основанием возврата дела адвокат неожиданно назвала неверные данные о личности правозащитника: «Следователь по ошибке указал, что Олег Петрович состоит под наблюдением врача-нарколога и врача-психиатра, но это не так».

При этом в деле были указаны даже имена нарколога и психиатра. Господин Муратов иронично заявил суду, что честно пытался найти этих врачей, «чтобы вместе бороться с пагубной привычкой моего друга». В зале засмеялись, а прокурор заявила, что ходатайство направлено на затягивание дела: «Состоит подсудимый на учете в ПНД, не состоит — предварительное следствие посчитало так». Судья согласилась, что «неточные данные», указанные адвокатом, не повлияют на приговор.

Сам Олег Орлов заявил, что не понимает, как может быть привлечен к уголовной ответственности за свое личное мнение. Прокурор предложила отложить заседание и допросить специалиста, который проводил лингвистическую экспертизу. Следующее заседание назначили на 3 июля, до тех пор господин Орлов останется под подпиской о невыезде.

После заседания Дмитрий Муратов заявил “Ъ”, что решения судьи были для него ожидаемыми. «Очень часто само обвинение и то, что поддержала прокуратура, автоматически перекочевывает в приговоры судов. Я надеюсь, что на этот раз такого не будет,— сказал он.— И вопиющая история, когда в обвинительном заключении говорится, что Орлов находится под наблюдением врача-нарколога и врача-психиатра. Прокурор говорит, что все нормально и они потом это исправят. Как это так?» Общественный защитник повторил, что ст. 280.3 УК РФ вступает в противоречие с конституционным правом Олега Орлова на свободу убеждений: «Никто не может его принудить отказаться от своих убеждений. Есть ограничения во время чрезвычайного военного положения. Его не было и нет сейчас». Господин Муратов заявил, что защита очень рассчитывает на допрос эксперта.

Эмилия Габдуллина