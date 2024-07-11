Голикова: более 60% выпускников 9-х классов планируют поступать в колледжи

Российские школьники стали чаще выбирать среднее профессиональное образование (СПО), заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Более 1,6 млн школьников окончили девятый класс в 2024 году, и около 60% из них планируют поступать в колледжи и техникумы. По словам госпожи Голиковой, по окончании этого учебного года на рынок труда вышли порядка 860 тыс. выпускников СПО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Голикова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Голикова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В этом году впервые прием на целевое обучение организован с использованием единой цифровой платформы в сфере занятости "Работа России"»,— сообщила вице-премьер. По последним данным, работодатели опубликовали на платформе более 76 тыс. предложений, по которым может быть заключено 163 тыс. договоров на целевое обучение, в том числе по программам СПО — более 49 тыс. На данный момент количество поданных абитуриентами заявлений превысило 47 тыс.

«Молодежь предпочитает более интенсивное профессиональное образование, которое позволяет трудоустроиться»,— отметила Татьяна Голикова. Она напомнила, что сейчас правительством организована работа по подготовке нового национального проекта «Кадры». «Среднее профессиональное образование находится в ведении субъектов России, и мероприятия национального проекта "Кадры" будут реализованы в тесном взаимодействии Минтруда, Минпросвещения, регионов и колледжей»,— сказала вице-премьер по итогам совещания с членами Союза директоров средних специальных учебных заведений России и глав регионов по вопросу разработки национального проекта «Кадры» (цитата по ТАСС).

Новый нацпроект «Кадры», запускаемый в 2025 году, будет состоять из четырех федеральных проектов. Один из них будет посвящен трудоустройству выпускников. В этом проекте будут предусмотрены меры по развитию целевого обучения и производственных практик, синхронизация классификаторов в сферах труда и образования, формирование гибкой системы профессиональных стандартов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Проектное управление трудом».

Илья Панкратов