«Разработчики уделили внимание не только дизайну и аксессуарам»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о новом устройстве от британской компании Nothing.

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Британская Nothing представила три новинки своего суббренда доступной техники CMF: смартфон Phone 1, беспроводные наушники Buds Pro 2 и умные часы Watch Pro 2. Наиболее любопытным в этой троице выглядит представитель мобильной индустрии. Аппарат выпускается в четырех цветах: оранжевом, черном, синем и светло-зеленом. И совершенно неважно, какой изначально выберет пользователь, поскольку задняя панель устройства сменная. Это, конечно, не модульный смартфон, но более простая, внятная идея может сработать.

Более того, уже готова линейка дополнительных аксессуаров: подставок, держателей для карт и ремешков. И все это по цене от 20 до 30 фунтов стерлингов. Доступный не значит скучный, похоже, решили разработчики. Вот технические характеристики CMF Phone 1 вряд ли кого-то удивят. На позицию чипа инженеры Nothing выбрали 4-нанометровый MediaTek Dimensity 7300 5G, который гарантирует эффективную работу, но изрядной производительности не даст. В комплектации также 8 Гб оперативной памяти и два варианта накопителя: 128 либо 256 Гб.

Для аккумулятора создатели Phone 1 выбрали емкость в 5000 мАч, которая должна обеспечить до двух дней автономной работы. Батарея поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт, есть и реверсивное питание, но с куда более скромным показателем в 5 Вт и только по проводу.

Фотографировать и снимать видео с разрешением до 4К при частоте 30 кадров в секунду либо вдвое чаще, но уже в Full HD, можно на 50-мегапиксельный сенсор Sony с диафрагмой 1,8. В пару к нему разработчики разместили дальномер для портретных кадров, за селфи отвечает 16-мегапиксельный сенсор. Стабилизировать картинку при записи Phone 1 умеет только на цифровом уровне. Просматривать результаты съемки смартфона придется на Super AMOLED-дисплее с распространенной величиной диагонали 6,7 дюйма, обычной яркостью в 700 нит, 2000 нит в пиковом значении и поддержкой технологии Ultra HDR Plus. Частота обновления кадра может достигать 120 Гц.

Здорово, что разработчики уделили внимание не только дизайну и аксессуарам, но и позаботились о пыле- и влагозащите, хотя бы на уровне IP52, а также добавили актуальные версии Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6. Операционную систему Nothing OS на базе Android 14 создатели CMF Phone 1 обещают поддерживать в течение пары лет на уровне основных обновлений и три года — по безопасности.