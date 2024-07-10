Весь июль для клиентов Alfa Only и «А-Клуба», закрытого делового сообщества Альфа-банка, действует кэшбэк 10% на покупки в московском ЦУМе, петербургском ДЛТ, интернет-магазине и приложении ЦУМа по любым картам банка, без ограничения по максимальной сумме. Помимо этого, акция Альфа-банка усиливает текущее предложение ЦУМа «Двойные бонусы наличными» для держателей карт лояльности. Общая выгода для клиентов банка составит до 30% от суммы покупок в ЦУМе и ДЛТ. «Мы уже видим заметный отклик на наши совместные инициативы и рады анонсировать большое партнерство Альфа-банка с главным универмагом страны. Уже в четвертом квартале 2024 года мы предложим клиентам уникальные условия. Скоро расскажем об этом подробнее»,— отметил глава департамента развития программы лояльности и нефинансовых сервисов Альфа-банка Дмитрий Соколов.

Логистический сервис СДЭК запустил новую услугу для продавцов маркетплейсов и онлайн-магазинов. Компания предоставляет возможность хранения, обработки и доставки товаров из своих ПВЗ по модели фулфилмент, рассказали в пресс-службе сервиса. Услуга уже действует в 500 ПВЗ компании в городах России и Казахстана.

Литва оштрафовала криптовалютную компанию Payeer на рекордные €9,3 млн. Payeer позволяла российским клиентам «осуществлять трансакции в рублях, переводя их из российских банков, подпадающих под санкции ЕС». Российским физическим и юридическим лицам «предоставлялась возможность получить услуги криптовалютного кошелька, управления счетом или хранения криптовалюты», отметили в службе расследования финансовых преступлений.