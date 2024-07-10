Сбережения расходятся по активам

Каждая вторая состоятельная семья в России откладывает в так называемую подушку безопасности около трети своего дохода. А один из десяти богатых людей отводит на сбережения половину своего заработка, выяснили аналитики Высшей школы экономики. К обеспеченным гражданам исследователи относят тех, чей ежемесячный доход на семью превышает 0,5 млн руб. Таких около 10% от всех зарабатывающих жителей страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Есть еще прослойка сверхбогатых граждан — около 1 млн человек. Они тоже делают сбережения, используя для этого сразу несколько инструментов, пояснил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский: «Модель сбережения россиян сильно изменилась за последние примерно десять лет. Дело в том, что у нас произошел скачок от модели сбережений, которая опиралась в основном на традиционную российскую материальную ценность — недвижимость, к модели, которая больше похожа на вариант восточноевропейского или даже международного обеспеченного класса. При нем недвижимость занимает не более 40-50% от портфеля, и оставшиеся 50% или 60% представляют собой некий набор из доступных инвестиционных и бизнес-активов. Это, как правило, то, чем человек и занимается, где он, собственно говоря, и зарабатывает деньги, а оставшаяся половина обычно распределяется. Возникает набор из депозитов и классических инвестиционных активов — акций и облигаций, из которых и состоит обычно портфель классического инвестора».

Достаточно надежной «финансовую подушку безопасности» эксперты считают, если в случае потери всех источников дохода семья сможет поддерживать привычный образ жизни в течение как минимум года. Такие накопления есть у четверти россиян. Но сейчас так много и не нужно, чтобы найти новый источник заработка понадобится всего несколько месяцев, считает независимый финансовый аналитик, автор проекта Unexpected Value Сергей Скатов:

«Какой-то четкой суммы нет, все зависит от образа жизни и структуры расходов конкретно вашего домового хозяйства. Это такое "правило большого пальца", применяемое большинством финансовых советников. Речь идет о расходах вашей семьи за полгода.

То есть если у вас потеряются все источники заработка, то шести месяцев должно быть достаточно, чтобы найти новую работу и при этом поддерживать примерно тот же самый уровень жизни. Это в принципе совпадает с практикой. Если вы, например, высококвалифицированный специалист, который пытается поменять работу, то как раз трудоустройство должно занять три-шесть месяцев. Учитывая текущую ситуацию в России с таким низким уровнем безработицы, наверное, еще быстрее».

Значительная часть участников исследования выбирает консервативную стратегию формирования сбережений: больше 40% полагаются исключительно на банковские вклады и наличные. Остальные 57% обеспеченного населения используют более сложные модели: покупают акции, облигации, вкладывают в паевые инвестфонды. При этом только один из десяти таких инвесторов покупает драгметаллы или криптовалюту.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова