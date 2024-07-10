Госдума одобрила право работника на компенсацию неиспользованных отгулов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет работодателей выплачивать сотрудникам при увольнении компенсацию за неиспользованные отгулы. Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс России. Действующее российское законодательство — ст. 153 ТК РФ — предполагает, что сотруднику, который работал в выходной или праздничный день, может быть предоставлен другой день отдыха. «При этом законодательством прямо не регламентирован механизм определения даты предоставления дополнительного дня отдыха, а также не урегулирован вопрос предоставления работнику при увольнении денежной компенсации в случае неиспользования такого дополнительного дня отдыха»,— говорится в пояснительной записке.

Как указали авторы законопроекта, на практике этот пробел в законодательстве зачастую приводит к тому, что работник в случае увольнения лишается не только предназначенных ему в качестве компенсации дней отдыха, но и повышенной оплаты такой работы в случае, если он не использовал эти дни до увольнения.

Цель законопроекта — урегулирование вышеописанной ситуации. Поправки предусматривают замену неиспользованного дополнительного дня отдыха повышенной оплатой работы. Выплатить компенсацию работодатель должен в день увольнения сотрудника.

Подробнее о других изменениях в Трудовом кодексе — в материале «Ъ» «В едином порыве».

Милена Костерева