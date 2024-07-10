«Для туриста на редкость удобно все обустроено»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как волонтеры помогают путешественникам лучше сориентироваться в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Санкт-Петербург сегодня. Это настоящий «город-хит», который привлекает миллионы туристов. С 1 июля в Петербурге возобновил свою работу ежегодный сезонный проект «Турпомощь/Ask Me SPb» Городского туристско-информационного бюро — это служба мобильных помощников, которых можно встретить на улицах города. Они готовы оказать бесплатную информационную помощь жителям и гостям Северной столицы.

Сотрудники уже заняли свои позиции возле самых популярных достопримечательностей. Ребят легко узнать по бело-синей форме с логотипами проекта и встретить их на Дворцовой площади, набережной канала Грибоедова, Сенатской площади, Казанской и Садовой улицах, а также у станции метро «Горьковская». Сотрудники проекта «Турпомощь/Ask Me SPb» не только расскажут о городе, но и подскажут расположение важных объектов — ближайших аптек, банкоматов и кафе. Перед началом работы все кандидаты прошли строгий отбор и обучение, включающее курсы по безопасности пребывания туристов в Петербурге, истории города, культуре речи и этике поведения, специфике общения с иностранными туристами, транспорту и расположению объектов общественного питания.

Работа службы помощи туристам является продолжением масштабной информационной кампании «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!», реализуемой комитетом по развитию туризма. В городе расположены информационные пункты и павильоны, которые вместе с мобильными помощниками обеспечивают комплексное сопровождение путешественников от прибытия в аэропорт до основных туристских маршрутов и достопримечательностей. В общем, для туриста в Санкт-Петербурге сегодня не только гостеприимно, красиво и вкусно, но еще и на редкость удобно все обустроено. Остается лишь отправиться в путешествие в этот волшебный город.