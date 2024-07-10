Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как производители и продавцы люкса в прямом смысле растят свою аудиторию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Baccarat Фото: Baccarat

К хорошему надо привыкать с детства, так считают многие люксовые бренды. Именно поэтому в их арсенале есть различные игрушки и фигурки, адресованные будущим клиентам и по совместительству детям нынешних клиентов. Расскажу о некоторых из них.

Миффи в эксклюзивной версии Baccarat, как вам такое? Любимица детей Миффи — литературный персонаж, которого создал Дик Бруна. В исполнении Baccarat это фигурка из прозрачного хрусталя с позолотой на глазах и губах, стоит она $320. Для Baccarat это не единичная история, а целая серия мультяшных, книжных и сказочных персонажей, таких как собачка Снупи или машущая рукой кошка Манэки-нэко.

Игрушка в виде головы лошадки с длинной деревянной палкой, думаю, знакома всем. А вот теперь представьте такую от гиганта мирового люкса бренда Hermes. Она выполнена из дерева, шерсти с ручной вышивкой. Стоит такая игрушка $1,7 тыс. Приучают детей к своему бренду не только производители, но и продавцы люкса. Так, легендарный нью-йоркский универмаг Bergdorf Goodman выпустил кукольный домик в виде узнаваемого здания универмага стоимостью $515.