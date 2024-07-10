Сборная Испании вышла в финал чемпионата Европы по футболу. В полуфинале «красная фурия» обыграла сборную Франции 2:1. Первый мяч испанцев на счету Ламина Ямаля, которому всего 16 лет. Он стал самым юным автором гола за всю историю Евро. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse, Reuters Фото: Annegret Hilse, Reuters

В Испанию хотелось верить. В течении всего турнира команда Луиса де ла Фуэнте играла в футбол, а не мучила нас мегазащитными схемами. К полуфиналу «красная фурия» была уже полноценным фаворитом турнира. Да, многие эксперты продолжали верить в защиту французов, но на победу испанцев в этом противостоянии букмекеры заключали большинство пари. В «Лиге Ставок» такой исход брали 60% клиентов, и Испания не подвела. Хотя начало осталось за трехцветными. Они забили уже на 9-й минуте.

Но в этот раз сохранить зыбкое преимущество не вышло. Испанцы, казалось, без труда вскрывали все оборонительные редуты от Дидье Дешама. И когда 16-летний Ямаль забил шикарный гол издали, это вытекало из логики игры. А когда спустя всего четыре минуты Дани Ольмо забил французам второй гол, поверить в то, что эта Франция проснется, было сложно. Создавалось впечатление, что игроки просто не понимают, что им делать на поле. Испанцы же после перерыва начали играть по счету и даже не позволили соперникам навалиться на свои ворота в концовке.

Скорее всего, Франция проиграла будущему чемпиону Европы, считает футбольный агент Вадим Трушков, которой живет и работает в Париже: «Они проиграли команде, которая однозначно сейчас сильнее всех сборных, по крайней мере, на этом чемпионате Европы однозначно». Теперь коэффициент на победу Испании в букмекерских линиях невысок. Сейчас в «Лиге Ставок» взять успех «красной фурии» можно за 1,57. Для сравнения: чемпионство Англии идет за 4, а Нидерландов — за 6,5.

Англия и Голландия сегодня выяснят, кто из них сойдется с Испанией в финале. И как в любом матче с участием британцев на этом турнире, эксперты отдают им предпочтение. Футбольный аналитик Константин Клещев не верит в другой исход, кроме выхода в финал англичан: «Все возможно — случайные удаления, рикошет, который стал одним из самых употребительных слов вместе с автоголом на этом чемпионате Европы. Странное судейское решение тоже может повлиять на игру. Но если все останется в пределах логики, прагматики, то, конечно, англичане должны голландцев пройти». Букмекеры с раскладом согласны. Выход в финал Англии можно взять в «Лиге Ставок» за 1,79, а Голландии — выше 2. Те, кто любит рискнуть, могут даже посмотреть в сторону победы англичан в основное время. Здесь коэффициент вообще кажется подарком — 2,7.

Только вот наслаждаться тем футболом, который показывает Англия, решительно невозможно. Начиная с 1/8 финала, многие мечтают, чтобы кто-то остановил эту антифутбольную вакханалию от Гаретта Саутгейта. Комментатор Александр Аксенов считает, что голландцам это под силу: «У сборной Голландии чуть побольше шансов, чем у двух предыдущих сборных, с которыми англичане встречались в play-off. У Голландии все-таки крутая футбольная стилистика. Поэтому я бы очень хотел, чтобы голландцы забили два гола к 20-й минуте, и тогда мы бы увидели суперматч, Англию, которая действительно умеет играть в футбол. Но боюсь, что два гола англичанам, конечно, голландцы не забьют».

К счастью, после того как в финал вышла самая яркая команда этого турнира, Испания, любой победитель сегодня сделает вывеску главного матча на Евро желанной. А вот ждать суперфутбола от полуфинала Англия—Голландия, пожалуй, не стоит. Хотя мы и от испанцев с французами не ждали трех мячей в основное время, так что все возможно. Только вот в свободном доступе посмотреть второй полуфинал Евро не получится. Встречу Голландия—Англия, которая стартует в 22:00, покажет онлайн-кинотеатр Okko.