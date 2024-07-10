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Коммерсантъ FM
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Курьеры диктуют условия

Как рост заработка доставщиков влияет на бизнес

Курьеры стали диктовать условия работодателям и их клиентам. Как рассказали “Ъ FM” предприниматели, доставщики сейчас более избирательны к заказам и требуют больше денег. На этом фоне бизнес вынужден перестраивать свои финансовые модели. По оценке платформы «Мигрант Сервис», курьеры в Москве уже зарабатывают как айтишники на младших позициях, — в районе 120-150 тыс. руб. в месяц. Схожие подсчеты приводит и сервис Superjob. По его данным, вознаграждение сотруднику с личным автомобилем достигает 200 тыс. руб. на руки.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Если доставщика не устраивают условия, он грозится уйти к крупным агрегаторам, отметил глава франчайзинга сети ресторанов азиатской кухни MYBOX Александр Назаров: «У курьера уже при собеседовании сумма заработка за день находится в списке самых главных вопросов. Средний тариф — 6-10 тыс. руб. — в принципе нормальная ставка для курьера. Наша задача — предоставить ему хороший оффер изначально, плюс еще обеспечить должное количество заказов. 20-25 поездок считается нормой. 15-12 — это низкий порог для курьера, ему не так интересно работать. И ситуация патовая.

Каковы требования к сотрудникам служб доставки в Москве

Крупные агрегаторы очень сильно взвинтили стоимость одной доставки. Мы, соответственно, не можем с ними конкурировать, потому что они работают в инвестиционной модели, а мы — в операционной, классической. И мы не можем переплачивать курьеру к среднему чеку доставки. Чтобы быть конкурентоспособными, мы тоже к ним начинаем двигаться, переплачивая курьеру. В структуре продаж 60-80% — это доставка, в зависимости от форматов и города.

Рентабельность бизнеса снижается. Как мы решаем эту проблему? В основном мы просто делаем какой-то дополнительный сейл для гостя, чтобы простимулировать его забрать самовывоз. Но опять же, даже если мы предоставим скидку, например, до 20%, для очень многих гостей это тоже не является триггером прийти, подъехать и забрать свой заказ. Люди выработали паттерн поведения в пандемию, и поэтому все равно готовы платить за доставку.

И второй момент, более реальный способ: все затраты на курьера мы перекладываем, по сути, на гостя».

Зарплаты в доставке растут не первый год. Как писал Forbes, за 2023-й они увеличились в среднем на 30%. При этом большинство курьеров работают на фрилансе, то есть одновременно берут заказы разных компаний. Например, один из крупнейших сервисов в сегменте «Купер» (бывший «СберМаркет») в 2023-м сотрудничал с 70 тыс. курьеров и сборщиков, и все они были самозанятыми. В таких условиях небольшим компаниями особенно сложно содержать собственную доставку, рассказала руководитель по работе с курьерскими службами Flowwow Элина Мугайнутдинова: «Из-за того, что сейчас на вакансию доставщика большой спрос, курьеры могут не то что диктовать свои условия, а скорее выбирать из множества вариантов самый подходящий. И работодатель будет вынужден менять условия на более комфортные для курьера.

Если говорить о цветочных магазинах, в основном селлеры подбирают для себя собственную команду курьеров. На мой взгляд, аутсорс доставки — лучшее решение даже для маленького бизнеса, так как в этом случае селлер может сфокусироваться на своих основных задачах. Конечно, первое время нужно будет пристально следить за обратной связью от клиентов. Цветы — это хрупкий товар.

Я заметила, что часто магазину сложно решиться, например, на автоматизацию процесса доставки. Страхи как раз таки кроются в том, что селлер не доверяет незнакомым курьерам».

Как писал Forbes, с 2018 по 2023 год количество заказов только из ресторанов в «Яндекс Еде» в Москве выросло в 2,5 раза, в Санкт-Петербурге — в 5,5 раз, а в целом по регионам — в 16 раз. И все затраты на доставку в итоге будут переложены на потребителей, полагает старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова: «Доставка продуктов и доставка цветов — это отдельный вид, который требует отдельных компетенций. Существуют игроки pure online, которые работают только в онлайне. Существуют омни-игроки, у которых, помимо реальных магазинов, велика доля онлайна, как, например, у "ВкусВилла", у него уже доля онлайна превысила 50%.

Ка5к курьеры обгоняют инженеров

И для таких игроков тема курьеров очень болезненна. Сейчас они идут по нескольким направлениям. Стараются максимально оптимизировать и настроить свою логистику, чтобы избежать пустых пробегов, а курьер мог брать несколько заказов. И, конечно, абсолютно все игроки этого рынка идут по пути постепенного перекладывания стоимости доставки на потребителя. Просто у категории еды так сложилось, что покупатели привыкли к бесплатной доставке еды, но тем не менее доставка — это услуга, за нее кто-то должен платить. Сейчас она все хуже укладывается в маржу магазинов».

В конце июня московский департамент транспорта заявил, что курьеры будут проходить обязательное тестирование на знание правил вождения в городе. Пока есть только пилотная версия такой проверки. А в апреле 2024 года власти Москвы утвердили единый стандарт для столичных курьерских служб. Они, помимо прочего, должны следить за внешним видом сотрудников.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова

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