Арендаторы тянутся к воде

Клиенты арендовали практически все дома в Подмосковье. В радиусе 50 км от МКАД снять жилье на лето уже проблематично. Это при том, что цены в нынешнем сезоне выше на 20%. А вот в гостиницах еще остались номера. Четверть отелей Московской области, как сообщили “Ъ FM” в Ассоциации туроператоров России, в эти выходные могут принять гостей. Аномальная жара обернулась рекордным спросом на загородную недвижимость по всей России. Почти треть бронирований, как посчитали аналитики «Авито», приходится на Подмосковье и Краснодарский край. Сколько стоит снять дом у воды? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Спрос на посуточную аренду домов с бассейном только в июне вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, посчитали аналитики «Авито». На этом фоне некоторые собственники жилья решили уйти с годовых контрактов и выставили объекты на короткий срок. Прирост предложений за месяц — 18%. Но это цифры по всей России, а больше всего объектов выдает Оренбургская область, Бурятия и Алтайский край. А основной спрос приходится на Московскую область, Краснодарский край и Крым. Но в Подмосковье свободных домов на лето почти нет, утверждает директор департамента вторичной недвижимости агентства Est-a-Tet Юлия Дымова:

«Объекты бронируют заранее. Львиная доля хороших лотов уже сдана. Максимум, на что сейчас можно рассчитывать, это объекты, которые одновременно находятся в продаже. Их можно снять на короткий срок, понимая, что на просмотры будут приходить потенциальные покупатели. Большим спросом пользуются объекты у воды, но это не принципиально, ведь многие устанавливают на участках бассейны. Локации в пределах 50-70 км от МКАД — от 80 тыс. до 120 тыс. руб. Если отъехать чуть дальше, в коттеджные поселки Ярославской, Тульской или Владимирской областей с хорошей внутренней инфраструктурой, можно было снять дом на лето за 100 тыс. руб. в месяц».

На месяц уже не снять, но можно присмотреться к посуточной аренде. Коттедж в Сергиевом Посаде прямо на реке Нерль в межсезонье стоит 3 тыс. руб. в день. В июле — 7 тыс. руб. Это дом площадью 100 кв. м с четырьмя спальнями, без бассейна, но с баней. Объекты в закрытых коттеджных поселках на берегу водохранилищ начинаются уже от 140 тыс. руб. и доходят до 700 тыс. руб. в сутки. А в эти выходные в Москве гидрометцентр прогнозирует до 33 градусов жары. И от нее можно спрятаться в подмосковных отелях, где еще есть свободные номера, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин:

«Около четверти отелей предлагают свободные номера, часть из них возле воды. Это и Истра, и Сенеж, и Селигер. У некоторых гостиниц есть бассейны. Цены разные, минимальная стоимость — порядка 3,5 тыс. руб. в сутки на человека. Уикенд с пятницы по воскресенье — 14 тыс. руб. на двоих. Хорошая "четверка", all inclusive, включая алкогольные напитки, — 60 тыс. руб. за два дня на двоих. Поэтому выбор есть даже на эти выходные, а чем дальше срок поездки, тем больше выбор».

Главные конкуренты подмосковных отелей летом — Краснодарский край и Крым. Поэтому-то и остались свободные номера. А вот в Сочи все забронировано как в санаториях, так и на рынке аренды жилья. Снять дом там можно от 400 тыс. руб. в месяц, но это будет бюджетный вариант и не у моря, говорит коммерческий директор GoldenBrown Sochi Полина Васильева: «Коттедж для семьи на лето бронируют за полгода. На рынках Сочи и Крыма действительно огромный дефицит.

Ценовые политики не отличаются. Недавно обратился клиент, он хотел снять дом в Крыму за 600 тыс. руб. в месяц, но ничего нет. Такие же цены — где-то от 1 млн руб. и выше. Некоторые девелоперы начинают строить дома, например, в сторону Красной Поляны, но это пока единичные случаи. В целом в случае с Крымом нет однородных поселков, куда можно приехать, — земля очень дорогая. И есть ли смысл покупать дом за 100 млн руб.? Сколько лет он будет окупаться? Пользуются спросом и хорошо окупаются глэмпинги. Земля арендная, и они сдаются по 25-30 тыс. руб. в сутки. Строят такие объекты в основном в Красной Поляне, чтобы скрыться от жары».

В Центральном Сочи снять дом площадью от 300 кв. м с бассейном и в шаговой доступности от городских пляжей обойдется в среднем в 1 млн руб. в месяц. В элитных поселках Хосты, это местный аналог Рублевки, — в 1,5 млн руб., а в «Сириусе» цены уже доходят до 2 млн руб.

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