Зарубежные СМИ: Спасло ли новое выступление Джо Байдена его президентскую кампанию?
10 июля, среда
Украина получит еще пять систем ПВО от стран НАТО. Передачу вооружений анонсировал Джо Байден. Президент США выступил на открытии саммита НАТО. Его речь журналисты назвали «решительной». Байден говорил уверенно и держался в разы лучше, чем на провальных дебатах с Дональдом Трампом. Но демократов это не убеждает, их разочарованность в лидере только растет. И на этом фоне более заметной фигурой в предвыборной гонке становится вице-президент Камала Харрис. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
Фото: Yves Herman, Reuters
Речь Байдена стала решающим шагом в убеждении иностранных лидеров, что 81-летний президент все еще способен руководить военным альянсом из 32 членов, пишет The Guardian. Это стало и ключевым испытанием в спасении его президентской кампании после катастрофических дебатов с Дональдом Трампом. Байден в решительном тоне заявил: «Путин думал, что НАТО распадется. Сегодня альянс сильнее, чем когда-либо в своей истории». «Россия не победит. Украина победит»,— сказал он под громкие аплодисменты.
Тем временем на Капитолийском холме 9 июля царила мрачная неопределенность, выяснило Associated Press. Демократы Палаты представителей и Сената провели закрытую встречу, разговор был «тяжелым» и «печальным»: законодатели обсуждали лидера своей партии, который категорически отказывается отойти в сторону и требует переключиться на угрозу, которую представляет республиканец Дональд Трамп. А публично уже седьмой демократ в Палате представителей, Мики Шеррилл из Нью-Джерси, призвала Байдена не участвовать в гонке. «Ставки слишком высоки, а угроза слишком реальна, чтобы молчать»,— цитирует ее агентство.
Пока Джо Байден пытается успокоить своих критиков, вице-президент Камала Харрис, по сути, начинает предвыборную кампанию. Во всяком случае, именно так Politico расценивает ее выступление в Лас-Вегасе. Издание отмечает ее двойную и, возможно, неловкую роль — ведущего сторонника президента Джо Байдена и человека, который, скорее всего, его заменит в случае снятия кандидатуры.
Этого не мог не заметить Дональд Трамп. Ему пришлось спешно перефразировать свои предвыборные речи, вставив в них имя вице-президента: теперь, критикуя Белый дом, он называет его «Байден-Харрис», отмечает The Washington Post. «Несмотря на все споры демократов, неважно, кого они выдвинут, мы разгромим любого из них»,— заявил он на митинге во Флориде.
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".