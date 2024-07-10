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Коммерсантъ FM
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Законопроект о пропаганде наркотиков в литературе и кино принят во втором чтении

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который регулирует упоминание наркотиков в литературе и кино. В числе прочего принята поправка о том, что норма не будет распространяться на произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года — в этот день в СССР был принят «Закон о печати», который отменял цензуру в СМИ.

Пакет законопроектов был внесен правительством в марте 2023 года. Он предполагает запрет пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков. Как отмечалось, произведения литературы и искусства не будут считаться пропагандой, если «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла».

Действие закона также не будет распространяться на медицинские, фармацевтические издания, научные и учебные издания (в том числе аудиовизуальные произведения), а также «материалы оперативно-разыскной деятельности». Остальные произведения предлагается маркировать.

Сейчас за пропаганду незаконного оборота и потребления наркотиков предусмотрена административная ответственность, поправками предлагается ее ужесточить до уголовной. Штрафы составят до 600 тыс. руб. за нарушение маркировки. Вступление закона в силу перенесено с 1 сентября 2024 года на 1 июня 2025-го.

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Наркотикам прописали год издания».

Леонид Уварчев

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