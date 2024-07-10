Вечной жизнью не удивишь

Только 8% россиян хотели бы жить вечно, а треть даже при возможности поддерживать любую продолжительность жизни с помощью омолаживающей терапии предпочли бы ограничиться сотней лет. Это выяснили члены исследовательской группы Russian Field, опросив более 1,6 тыс. россиян. Мужчины чаще женщин хотят жить дольше века, а менее обеспеченные респонденты и люди без высшего образования склонны называть меньшие сроки предпочтительной продолжительности жизни. Похожий опрос, проведенный в США, показал, что жить вечно хотели бы 30% американцев. Гериатр Глеб Краснов говорит, что мир все ближе к созданию омолаживающей терапии, а пока этого не случилось, советует бросить курить и заняться фитнесом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Исследовательская группа Russian Field совместно с медиа «Простой гуманизм» провела 23 мая — 2 июня 2024 года всероссийский телефонный опрос о желаемой продолжительности жизни. В нем приняли участие 1617 респондентов из всех федеральных округов, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Собеседников попросили представить себе, что ученые изобрели омолаживающую терапию без побочных эффектов, которая позволяет жить, оставаясь молодым и здоровым, столько, сколько человек захочет. Оказалось, что даже при таких условиях большинство опрошенных (32%) предпочли бы прожить не больше 80–100 лет. 29% хотели бы жить значительно дольше — свыше 100 или даже свыше 200 лет. При этом лишь 8% хотели бы жить бесконечно. 10% опрошенных, отметим, предпочли бы, чтобы срок жизни превышал 80 лет. 12% не хотят контролировать этот процесс вовсе.

Тяга российских женщин к долгой жизни несколько сильнее, чем у мужчин: жить 80–100 лет хотели бы 35% россиянок, тогда как среди мужчин на это готовы 29%. Зато мужчины чаще говорят, что хотели бы жить бесконечно.

При этом они чаще женщин заявляют, что не хотят контролировать продолжительность своей жизни.

Молодых людей (18–29 лет) чаще устраивает продолжительность жизни менее 80 лет, но с возрастом подход меняется. Старшее поколение (60 лет и старше) чаще других заявляет о нежелании контролировать длительность жизни. Люди с высшим образованием охотнее говорят о желании здравствовать дольше 100 лет (36%), тогда как респонденты без высшего образования относительно часто заявляют о нежелании контролировать длительность жизни. Наконец, более обеспеченные респонденты чаще предпочитают жить дольше века (33%), тогда как малообеспеченных, напротив, чаще устраивает продолжительность жизни менее 100 лет (46%).

Один из авторов опроса, редактор медиа «Простой гуманизм» Диана Дудинская поясняет, что исследователи вдохновились результатами опроса, проведенного в США компанией Coefficient Capital. В ходе этого анализа выяснилось, что 32% американцев хотели бы жить вечно, и еще более 40% — от 80 до 100 лет. Авторы российского исследования объясняют разницу между россиянами и американцами экономическими причинами: при росте благосостояния респонденты чаще выбирают более долгую жизнь. Социолог, основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов считает, что американцы прагматичнее, и для них ценность этого мира может быть выше, чем для россиян, которые часто не обладают четкими представлениями о будущем: «Допускаю, что какое-то число российских респондентов не хотело бы продлевать свой нынешний способ существования, не имея гарантий улучшения качества жизни. А кто-то предпочитает получать все здесь и сейчас, тогда как горизонт в сто или двести лет — слишком долгий».

Аналитики Russian Field также обращают внимание на проведенный в США опрос Public Policy Polling 2022 года, который показал, что 68% американцев поддерживают исследования, направленные на лечение клеточного старения, а 48% считают, что увеличение государственного финансирования исследований в этой области должно стать ключевым приоритетом для США. В свою очередь опрос ВЦИОМа, проведенный в марте 2023 года, показал, что 46% россиян не считают нужным бороться с возрастными изменениями. При этом столько же соотечественников предпринимают попытки сохранить или по крайней мере продлить молодость: занимаются спортом (56% в группе склонных бороться со старением), правильно питаются (29%) и прибегают к уходовым процедурам (27%). Диана Дудинская считает, что даже 24% респондентов, желающих жить более 120 лет,— достаточное число для того, чтобы задуматься об увеличении инвестиций в исследование биологии старения: «Старение — это рак, Альцгеймер и Паркинсон. Изучая их, мы сможем уменьшить страдания и продлить здоровую жизнь».

Врач-гериатр, основатель сервиса дозирования лекарств Dozator.io Глеб Краснов объясняет, что ведущиеся исследования ставят своей целью выявить механизмы старения, а также подтвердить или опровергнуть влияние уже известных механизмов. В России, по его словам, биологией старения занимаются сразу несколько научных групп: «Насколько известно, укомплектованность лабораторий достаточная для проведения актуальных экспериментов, однако некоторые источники отмечают, что санкции негативно сказываются на доступности оборудования». По словам господина Краснова, мир все ближе к созданию омолаживающей терапии: «Например, есть CAR-T терапия — о ней сообщал журнал Nature в контексте старения в 2024 году. Это лечение с помощью модифицированных иммунных клеток, которые используются, в частности, для лечения онкобольных. Но оказалось, что такая терапия может вызывать рецидивы опухолей, о которых никто не знал до внедрения. У каждой инновационной процедуры есть неизвестные риски». Пока что Глеб Краснов рекомендует бороться за долголетие с помощью фитнеса, отказа от курения и оптимизации веса: «Курение отнимает 10–12 лет жизни, избыточный вес — примерно полтора года, а занятия фитнесом — залог здоровой старости».

Наталья Костарнова